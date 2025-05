Landa si zlomil stavec v prvej etape Gira a už je späť v Španielsku

Tirana 12. mája (TASR) - Španielsky cyklista Mikel Landa si počas úvodnej etapy Giro d’Italia zlomil stavec a už má za sebou cestu späť do rodnej krajiny. Jeho tím Soudal Quick Step to potvrdil v pondelok.



Tridsaťpäťročný vrchár narazil do obrubníka a následne spadol na chodník v albánskej Tirane, kde Giro odštartovalo. Podľa agentúry AFP však nejde o komplikované zranenie, keďže Španiel zvládol cestu domov. „Čaká ma dlhá cesta k uzdraveniu. No všetka podpora, ktorú som dostal, ma bude počas nej posilňovať,“ vyjadril sa Landa v stanovisku stajne.