Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Šport

Landeskog a Toews budú Coloradu chýbať niekoľko týždňov

.
Na snímke vľavo Gabriel Landeskog. Foto: TASR/AP

Toews podľa Bednara „vynechá minimálne dva týždne“ pre problémy v hornej časti tela.

Autor TASR
Denver 7. januára (TASR) - Útočník Gabriel Landeskog a obranca Devon Toews budú hokejistom Colorada Avalanche v zámorskej NHL chýbať niekoľko týždňov. Obaja utrpeli cez víkend zranenia, ktoré si vyžiadajú dlhšiu liečbu. Informoval o tom zámorské médiá tréner „lavín“ Jared Bednar. Obaja figurujú aj v kádroch na ZOH, Landskog vo švédskom a Toews v kanadskom.

Toews podľa Bednara „vynechá minimálne dva týždne“ pre problémy v hornej časti tela. Landeskog má nútene pauzovať dlhšie a nie je jasné, či sa stihne zotaviť do začiatku hier v Miláne a Cortine. Zranil sa na začiatku druhej tretiny nedeľného zápasu s Floridou Panthers (1:2), keď tvrdo narazil do bránkovej konštrukcie. V tejto sezóne má v drese Colorada bilanciu sedem gólov a 22 bodov v 41 zápasoch. Informoval portál TSN.
.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny