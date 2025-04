Landeskog odohral prvý duel po takmer troch rokoch: Som nadšený

Denver 12. apríla (TASR) - Švédsky hokejista Gabriel Landeskog odohral prvý zápas po takmer troch rokoch. Útočník Colorada Avalanche nastúpil v noci na sobotu v drese farmárskeho tímu v nižšej AHL a na ľade strávil necelých 15 minút. Jeho Colorado Eagles vyhralo doma nad Hendersonom v zostave so Slovákom Jakubom Demekom 2:0.



„Som nadšený z toho, akú budúcnosť mám ešte pred sebou,“ povedal po zápase 32-ročný krídelník, ktorý pre zranenie kolena nútene pauzoval od šiesteho finálového zápasu s Tampou Bay v júni 2022. Colorado vtedy oslavovalo zisk Stanleyho pohára. „Lavíny“ teraz svojho dlhoročného kapitána poslali rozohrať sa na farmu, aby bol po hernom výpadku pripravený naskočiť do profiligy ešte v tejto sezóne. Tím už má istú účasť v play off.



Jeho prvý zápas v drese Eagles sledovali naživo v aréne aj spoluhráči z Colorada Nathan MacKinnon a Cale Makar, ktorí pred play off dostali voľno na regeneráciu a nešli s prvým tímom na záverečný trip v základnej časti. „Mám na seba vysoké nároky. Zároveň som realista a viem, čím som si prešiel a koľko času som stratil. Nechcem sa preto pozerať príliš dopredu. Ale viem, že dnes sa cítim dobre a dúfam, že to tak zostane aj zajtra a budem môcť pokračovať v tréningu. Uvidíme, čo ukáže čas,“ vyhlásil Landeskog.