Landeskog sa pred návratom po zranení rozohrá na farme Colorada v AHL

Denver 10. apríla (TASR) - Švédsky hokejista Gabriel Landeskog je po takmer trojročnej vynútenej pauze blízko k návratu do NHL. Jeho tím Colorado Avalanche ho dočasne poslal do farmárskeho tímu v AHL, aby bol po zranení pripravený naskočiť do profiligy ešte v tejto sezóne. "Lavíny" už majú istú účasť v play off.



Tridsaťdvaročný krídelník absolvuje dočasný pobyt v tíme Colorado Eagles. Landeskog pauzuje od šiesteho finálového zápasu s Tampou Bay v júni 2022, po ktorom Colorado oslavovalo zisk Stanleyho pohára. Zranenie kolena mu neumožňovalo hrať v uplynulých dvoch sezónach. Po zisku majstrovského pohára absolvoval prvú operáciu a v máji 2023 podstúpil aj transplantáciu chrupavky.