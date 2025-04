Landeskog skončil v AHL, ku Coloradu by sa mal pripojiť v play off

Denver 15. apríla (TASR) - Švédsky hokejový útočník Gabriel Landeskog sa po troch rokoch vráti do zostavy Colorada Avalanche po tom, čo sa absolvoval dva zápasy na farme v AHL. Vedenie „lavín“ v utorok informovalo, že sa skončilo jeho krátke pôsobenie vo farmárskom tíme Colorado Eagles. Prvý zápas po návrate do NHL by mohol absolvoval v úvode play off proti Dallasu.



Landeskog má za sebou dlhú absenciu pre problémy s kolenom, pre ktoré nehral od júna 2022, keď v pozícii kapitána doviedol Avalanche k Stanleyho poháru. Uplynulé dve sezóny úplne vynechal, v prebiehajúcej sa rozhodol pokračovať v procese návratu. Medzičasom absolvoval dve operácie. Nedávno sa pripojil k tímu Eagles, v ktorého drese nazbieral dva kanadské body (1+1) v dvoch zápasoch.