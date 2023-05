Landeskog vynechá ďalšiu sezónu NHL, čaká ho transplantácia chrupavky

Denver 9. mája (TASR) – Švédsky hokejista Gabriel Landeskog vynechá ďalšiu sezónu v zámorskej NHL. Kapitán Colorada chýbal svojmu tímu v celom uplynulom ročníku pre problémy s kolenom a z rovnakého dôvodu bude mimo hry ďalší rok.



Landeskog podstúpil vlani dve operácie kolena a po októbrovej mal vynechať 12 týždňov. Nakoniec už do diania nezasiahol a v stredu absolvuje podľa informácií agentúry AP transplantáciu chrupavky. Tridsaťročný útočník je kapitán Avalanche od roku 2012, odohral zaň 807 zápasov a v roku 2022 priviedol tím k tretiemu Stanley Cupu v histórii. Vo vlaňajšej vyraďovačke nazbieral 22 bodov (11+11) a s klubom má zmluvu do konca sezóny 2028/29.



V stretnutí sa predstavil naposledy 27. júna, keď "lavíny" zvíťazili v šiestom finálovom dueli na ľade Tampy Bay 2:1. V tomto ročníku vypadli už v 1. kole play off so Seattlom (3:4).