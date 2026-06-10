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Landeskog získal Cenu Marka Messiera aj Bill Masterton Memorial Trophy

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Na archívnej snímke z 26. mája 2026 hokejista Colorada Avalanche Gabriel Landeskog (92) sa teší z gólu počas 4. zápasu finále play off Západnej konferencie zámorskej NHL Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche v Las Vegas. Foto: TASR/AP

Tridsaťtriročný krídelník sa stal vôbec prvým hráčom, ktorý získal počas jednej sezóny obe ocenenia. Landeskog sa dokázal vrátiť na ľad po vážnom zranení kolena, pre ktoré vynechal tri celé sezóny.

Autor TASR
Denver 10. júna (TASR) - Švédsky hokejista Gabriel Landeskog získal v NHL Cenu Marka Messiera za najlepšie vodcovské schopnosti na ľade i mimo neho. Kapitán Colorada Avalanche sa v noci na stredu navyše stal držiteľom Bill Masterton Memorial Trophy pre hráča, ktorý spája svoje hokejové majstrovstvo s príkladnou oddanosťou a vernosťou tomuto športu.

Tridsaťtriročný krídelník sa stal vôbec prvým hráčom, ktorý získal počas jednej sezóny obe ocenenia. Landeskog sa dokázal vrátiť na ľad po vážnom zranení kolena, pre ktoré vynechal tri celé sezóny. V uplynulom ročníku patril k oporám Colorada, ktoré postúpilo do finále Západnej konferencie, v ňom nestačilo na Vegas Golden Knights.

V základnej časti si Landeskog pripísal na konto 14 gólov a 21 asistencií. V play off pridal šesť presných zásahov a päť asistencií. „Dve ocenenia som nečakal, prekvapila ma najmä Bill Masterton Memorial Trophy. Nosím v Colorade kapitánske céčko a snažím sa stmeliť kabínu, aby sme sa všetci uberali spoločným smerom," uviedol pre nhl.com Landeskog, ktorý si prevzal ceny pred očami svojej manželky Melissy.
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