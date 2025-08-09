< sekcia Šport
Langellotti s triumfom v 6. etape Okolo Poľska, Svrček na 20. mieste
O celkovom víťazovi sa tak rozhodne v nedeľnej individuálnej časovke.
Autor TASR
Tatranská Bukovina 9. augusta (TASR) - Monacký cyklista Victor Langellotti ovládol 6. etapu pretekov Okolo Poľska a obliekol sa do žltého dresu. Člen tímu Ineos Grenadiers najlepšie zvládol kopcovitú etapu s cieľom v Tatranskej Bukovine, keď sa presadil v dramatickom závere pred Američanom Brandonom McNultym (SAE Team Emirates - XRG). Slovenský jazdec Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step sa po piatkovom úniku opäť dlho držal na čele pretekov a napokon finišoval na 20. priečke (+59 s).
V predposledný deň podujatia čakala na pretekárov kráľovská etapa, počas ktorej zdolali Bukoviansku stenu dovedna trikrát. To malo preveriť najmä majiteľa žltého dresu Francúza Paula Lapeiru (AG2R La Mondiale). Deväťčlenný únik si celý deň kontrolovali favoriti z tímu SAE Team Emirates, ktorí približne 47 kilometrov do cieľa dostihli aj posledného jazdca Colbyho Simmonsa (EF Education-EasyPost). Na začiatku záverečného výstupu do Bukoviny udával tempo domáci Rafal Majka (SAE Team Emirates - XRG), ktorý sa snažil vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre McNultyho či Jana Christena. Po viacerých neúspešných útokoch zo skupinky najsilnejších vrchárov sa už zdalo, že najviac síl v závere bude mať 27-ročný Američan. Tesne pred cieľom však Langellotti ukázal dynamické zrýchlenie a získal prvé víťazstvo kategórie World Tour.
O celkovom víťazovi sa tak rozhodne v nedeľnej individuálnej časovke. Favoritom je stále druhý McNulty, no na čele je 30-ročný Monačan s 10-sekundovým náskokom. Doterajší líder Lapeira sa v závere trápil a klesol na 34. priečku, Svrček poskočil celkovo na 52. miesto (+17:01).
V predposledný deň podujatia čakala na pretekárov kráľovská etapa, počas ktorej zdolali Bukoviansku stenu dovedna trikrát. To malo preveriť najmä majiteľa žltého dresu Francúza Paula Lapeiru (AG2R La Mondiale). Deväťčlenný únik si celý deň kontrolovali favoriti z tímu SAE Team Emirates, ktorí približne 47 kilometrov do cieľa dostihli aj posledného jazdca Colbyho Simmonsa (EF Education-EasyPost). Na začiatku záverečného výstupu do Bukoviny udával tempo domáci Rafal Majka (SAE Team Emirates - XRG), ktorý sa snažil vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre McNultyho či Jana Christena. Po viacerých neúspešných útokoch zo skupinky najsilnejších vrchárov sa už zdalo, že najviac síl v závere bude mať 27-ročný Američan. Tesne pred cieľom však Langellotti ukázal dynamické zrýchlenie a získal prvé víťazstvo kategórie World Tour.
O celkovom víťazovi sa tak rozhodne v nedeľnej individuálnej časovke. Favoritom je stále druhý McNulty, no na čele je 30-ročný Monačan s 10-sekundovým náskokom. Doterajší líder Lapeira sa v závere trápil a klesol na 34. priečku, Svrček poskočil celkovo na 52. miesto (+17:01).
výsledky 6. etapy Okolo Poľska (Bukovina Resort - Tatranská Bukovina, 148 km):
1. Victor Langellotti (Mon./Ineos Grenadiers) 3:32:58 h, 2. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates - XRG) rovnaký čas ako víťaz, 3. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) +7 s, 4. Johannes Staune-Mittet (Nór./AG2R La Mondiale), 5. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) a 6. Yannis Voisard (Švaj./Tudor Pro Cycling Team) +8, ..., 20. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +59.
celkové poradie po 6. etape:
1. Victor Langellotti (Mon./Ineos Grenadiers) 24:56:19 h, 2. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates - XRG) +10 s, 3. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) a 4. Jan Christen (Švaj./SAE Team Emirates - XRG) +22, 5. Pello Bilbao a 6. Rafal Majka (Poľ./SAE Team Emirates - XRG) +24, ..., 52. SVRČEK +17:01 min.
1. Victor Langellotti (Mon./Ineos Grenadiers) 3:32:58 h, 2. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates - XRG) rovnaký čas ako víťaz, 3. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) +7 s, 4. Johannes Staune-Mittet (Nór./AG2R La Mondiale), 5. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) a 6. Yannis Voisard (Švaj./Tudor Pro Cycling Team) +8, ..., 20. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +59.
celkové poradie po 6. etape:
1. Victor Langellotti (Mon./Ineos Grenadiers) 24:56:19 h, 2. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates - XRG) +10 s, 3. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) a 4. Jan Christen (Švaj./SAE Team Emirates - XRG) +22, 5. Pello Bilbao a 6. Rafal Majka (Poľ./SAE Team Emirates - XRG) +24, ..., 52. SVRČEK +17:01 min.