Langeová chce motivovať mládež: Musíme zviditeľniť náš šport

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovensko bude v budúcom roku hostiť aj kontinentálny šampionát juniorov v plávaní v kategórii do 18 a 23 rokov. Prvýkrát jedna krajina usporiada dvoje ME počas štrnástich dní. Podľa generálnej sekretárky Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivany Langeovej má podujatie zviditeľniť šport a byť motiváciou pre mladých plavcov v rozvojoch ich kariéry.



"Rozmýšľali sme, aký spôsobom by sme vedeli napredovať a pomôcť nášmu športu. Organizácia takejto veľkej súťaže na Slovensku je jedným z takýchto pozitívnych faktorov, ktorý môžu pôsobiť na rozvoj. Máme kapacitu, ľudí a vedomosti, no bolo treba uplatniť aj správnu diplomaciu. Európska plavecká federácia nám dala dôveru na usporiadanie týchto veľkých ME," uviedla Langeová v priestoroch Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.



Podľa generálnej sekretárky SPF je však ťažké očakávať medaily v konkurencii iných krajín: "Z hľadiska svetového plávania má SPF 4000 členov na štyri športy. Ostatné krajiny majú ďaleko vyššie čísla. My sa musíme viac zamyslieť nad tým, ako investovať financie a podporu do jednotlivcov." Výnimkou môže byť v kategórii do 23 rokov Samuel Košťál, ktorý je juniorský medailista. "On by mohol opäť siahať na cenný kov. Očakávame určite finálové umiestnenia a máme v pláne vytvoriť štafetový projekt. S podujatím sú spojené mnohé projekty, ktoré sú v úzadí. Aj toto je dopad na rozvoj nášho športu."



Plaveckým ME bude konkurovať aj kontinentálny šampionát do 21 rokov vo futbale, ktorý budúci rok taktiež hostí Slovensko. "Máme silnú konkurenciu, no budeme sa majstrovstvá Európy snažiť využiť nielen na propagáciu športu, ale aj pokryť všetky náklady. Usporiadanie má byť motiváciou pre mladých plavcov. Musíme zviditeľniť náš šport. Plávanie nie je šport ako každý iný, musíte sa ho naučiť, nie je prirodzené. Práve toto podujatie by malo byť prvým krokom, aby sme dali plávaniu hodnotu, ktorú má a zaslúži si. Dúfam, že sa nám to podarí k spokojnosti všetkých," dodala Langeová, ktorá neprezradila lokality: "Analyzujeme možnosti a prikloním sa k tej, ktorá nám bude najviac vyhovovať z viacerých hľadísk."