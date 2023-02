Langer a Paradeiser zvíťazili na turnaji Oktagon 39, Čepo remizoval

Oktagon 39, Mníchov, výsledky:



do 77 kg:



Lukas Cruz (Braz.) - Tayo Odunjo (V. Brit.) /Cruz na body/



do 77 kg:



Marek Bartl (ČR) - Kevin Hangs (Nem.) /Bartl na TKO v 1. kole/



do 66 kg:



Vladimír Lengál (ČR) - Cem Kuyumcuoglu (Tur.) /Lengál na TKO v 2. kole/



box do 96,5 kg:



Vlastislav Čepo (SR) - Hector Lombard /remíza/



do 120 kg:



Hatef Moeil (Nem.) - Wallyson Carvalho (Braz.) /Moeil na body/



do 70 kg:



Ronald Paradeiser (SR) - Vlado Šikič (Nem.) /Paradeiser na KO v 2. kole/



do 93 kg:



Pavol Langer (SR) - Rafael Xavier (Braz.) /Langer na body/



do 66 kg:



Losene Keita (Belg.) - Samuel Bark (Švéd.) /Keita na TKO v 3. kole/



do 93 kg:



Alexander Poppeck (Nem.) - Martin Zawada (Nem.) /Poppeck na body/



do 77 kg:



Christian Jungwirth (Nem.) - Denilson Neves de Oliveira (Braz.) /Jungwirth na body/









Mníchov 12. februára (TASR) - Slovenskí bojovníci MMA Pavol Langer a Ronald Paradeiser zvíťazili vo svojich zápasoch na turnaji Oktagon 39 v Mníchove. Tretí slovenský zástupca Vlastislav Čepo absolvoval zápas v boxe s Kubáncom Hectorom Lombardom, ktorý sa skončil remízou. Víťaza by mal iba v prípade, že by došlo ku KO.Bolo to tretíkrát, čo československá organizácia Oktagon MMA zavítala do Nemecka. V Mníchove sa predstavila premiérovo, predošlé dva turnaje sa konali vo Frankfurte. V programe turnaja mali podľa predpokladov prevahu nemeckí bojovníci, medzi ktorých sa dostali aj traja Slováci a dvaja Česi. Turnaj priniesol deväť zápasov v MMA a jeden v boxe.Langer zvíťazil v druhom zápase MMA po sebe, keď Brazílčana Rafaela Xaviera zdolal na body po troch kolách. Išlo o jedno z najväčších prekvapení turnaja, Xavier bol dvojka rebríčka poloťažkej hmotnostnej kategórie v organizácii. Langer má 20 profesionálnych zápasoch bilanciu 11 víťazstiev, 9 prehier. Tretie víťazstvo po sebe dosiahol Paradeiser, keď domáceho bojovníka Vlada Šikiča zdolal po technickom KO v 2. kole. Svoju profesionálnu bilanciu upravil na 16 víťazstiev a 8 prehier. V hlavnom zápase turnaja triumfoval Nemec Christian Jungwirth nad Brazílčanom Denilsonom Nevesom de Oliveirom na body.Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon MMA je na programe 4. marca v Ostrave, nasledovať budú Liberec (15. apríla) a Bratislava (29. apríla).