Langer prehral s Vémolom po 7 sekundách na turnaji Oktagon 47

Oktagon 47, výsledky:



hlavná karta:



o titul v poloťažkej hmotnostnej kategórii (do 93 kg):

Karlos Vémola (ČR) - Pavol Langer (SR) /Vémola na TKO v 1. kole/



ľahká váha (do 70 kg):

Ivan Buchinger (SR) - Jakub Dohnal (ČR) /Buchinger na TKO v 2. kole/



ťažká váha (do 120 kg):

Adam Palasz (Poľ. ) - Sofiane Boukichou (Fr.) /Palasz na body po 3 kolách/



ľahká váha (do 70 kg):

Mateusz Legierski (Poľ.) - Karol Ryšavý (SR) /Legiersky na body po 3 kolách/



stredná váha (do 84 kg):

Marek Mazúch (SR) - Jaime Cordero (Nem.) /Mazúch na TKO v 3. kole/



welterova váha (do 77 kg):

Lukasz Siwiec (Poľ.) - Amiran Gogoladze (Gruz.) /



predeliminácie:



welterova váha (do 77 kg):

Matouš Kohout (ČR) - Róbert Pukač (SR) /Kohout na body po 3 kolách/



podľa pravidiel underground:

Lucia Szabová (SR) - Alexandra Andersrödová (Švéd.) /Szabová na body po 3 kolách/



Bantamová váha (do 61 kg):

Beno Adamia (Gruz.) - Gustavo Lopez (USA) /Adamia na body po 3 kolách/



dohodnutá váha do 60 kg:

Megan Morrisová (V. Brit.) - Veronika Smolková (SR) /Morrisová na submisiu v 3. kole/



stredná váha (do 84 kg):

Ahmed Sami (Irán) - Adam Horváth (Maď.) /Sami na TKO v 1. kole/

Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovenský bojovník Pavol Langer prehral v hlavnom zápase turnaja Oktagon 47 v Bratislave s Čechom Karlosom Vémolom. Očakávaný duel o titulový opasok v poloťažkej hmotnostnej kategórii do 93 kg sa skončil už po 7 sekundách, počas ktorých Langer neustál rýchly nástup súpera, ktorý triumfoval po spŕške úderov. Pre Langera to bola prvá prehra po troch víťazstvách a jeho profesionálna bilancia je 12 víťazstiev - 10 prehier.Langer zdolal v júni 2023 Nemca Alexandra Poppecka a získal tzv. dočasný titul. Nasledoval súboj s Vémolom o právoplatný titul šampióna poloťažkej divízie. Ten napokon vyznel jednoznačne pre českého bojovníka, ktorý upravil svoje skóre na 36:7. Podľa predstaviteľov organizácie ide o najrýchlejšie ukončený zápas v jej histórii. Diváci na bratislavskom štadióne Ondreja Nepelu bezprostredne po zápase pískali na Vémolu, no zdolaný Langer ich vo svojej reči poprosil o opak: "Vémola neskôr získal finančný bonus za výkon večera, no na tlačovej konferencii vyhlásil, že by ho rád posunul Langerovi:V hlavnom predzápase zdolal Slovák Ivan Buchinger Čecha Jakuba Dohnala po TKO v 2. kole. Po svojom 49. profesionálnom zápase má bilanciu 41:8. Spomedzi slovenských bojovníkov si víťazstvá pripísali aj Marek Mazúch a Lucia Szabová, ktorá sa v oktagone predstavila prvýkrát od materskej dovolenky. V zápase podľa pravidiel undergroundu zdolala Švédku Alexandru Andersrödovú na body po troch kolách. Mazúch triumfoval nad Nemcom Jaimeom Corderom po TKO v 3. kole. Pred domácim publikom neuspel Karol Ryšavý, ktorý podľahol Poliakovi Mateuszovi Legierskému na body po troch kolách a ani Róbert Pukač, ktorý rovnakým spôsobom podľahol Čechovi Matoušovi Kohoutovi. V dohodnutej váhe do 60 kg sa prestavila Veronika Smolková. S Britkou Megan Morrisovou prehrala po submisii v treťom kole a po tretej prehre po sebe má bilanciu 2-3.Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon MMA je na programe 4. novembra v britskom Manchestri. Po následnom podujatí v nemeckom Kolíne 18. novembra sa Oktagon vráti do Česka na turnaj Oktagon 50 v Ostrave.