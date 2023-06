Langer získal dočasný titul v organizácii Oktagon MMA, čaká ho Vémola

Oktagon 44, výsledky:



hlavný zápas (o titul dočasného šampióna):



do 93 kg:



Pavol Langer (SR) - Alexander Poppeck (Nem.) /Langer po 5 kolách na body/



do 77 kg:



Bojan Veličkovič (Srb.) - Christian Jungwirth (Nem.) /Veličkovič po 3 kolách na body/



do 77 kg:



Andreas Michailidis (Gr.) - Marcel Grabinski (Nem.) (Michailidis v 2. kole na submisiu/



do 93 kg:



Rafael Xavier (Braz.) - Mateusz Strzelczyk (Poľ.) /Xavier v 3. kole na TKO/



do 70 kg:



Ronald Paradeiser (SR) - Andrew Fisher (V. Brit.) /Paradeiser v 3. kole na TKO/



do 84 kg:



Hojat Khajevand (Nem.) - Zdeněk Polívka (ČR) /Khajevand v 2. kole na submisiu/



predeliminácie:



do 61 kg:



Antun Račič (Chorv.) - Nuno Costa (Braz.) /Račič v 1. kole na TKO/



do 77 kg:



Lukasz Siwiec (Poľ.) - John Hathaway (V. Brit.) /Hathaway po 3. kolách na body/



do 52 kg:



Jacinta Austinová (Aus.) - Sofiia Bagishviliová (Gruz.) /Austinová v 1. kole na submisiu/



do 73 kg:



Hafeni Nafuka (Nem.) - Adrian Kepa (Poľ.) /Nafuka v 1. kole na submisiu/



do 70 kg:



Hassan Shaaban (Nem.) - Denis Gondžala (SR) /Shaaban po 3. kolách na body/



Oberhausen 18. júna (TASR) - Slovenský bojovník Pavol Langer získal tzv. dočasný titul v organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase sobotného galavečera v nemeckom Oberhausene zdolal domáceho Alexandra Poppecka po piatich kolách na body. Jeho najbližší súper by mal byť Čech Karlos Vémola, s ktorým by mal nastúpiť o riadny titulový opasok v poloťažkej hmotnostnej kategórii do 93 kg.Zápas Langer - Vémola sa pravdepodobne uskutoční v októbri na turnaji Oktagon 47 v Bratislave. Pre 31-ročného Langera to bolo tretie víťazstvo po sebe a svoju profesionálnu bilanciu upravil na 12 víťazstiev a 9 prehier. Zápas sa spočiatku nevyvíjal podľa jeho predstáv a zabrať dostala najmä jeho noha. "," povedal Langer.Triumf v Oberhausene dosiahol aj Ronald Paradeiser, ktorý si poradil s Britom Andrewom Fisherom na body. Štvrtým víťazstvom po sebe sa priblížil titulovému zápasu a svoju profesionálnu bilanciu si vylepšil na 17 - 8. Tretí zo slovenských zástupcov Denis Gondžala prehral v úvodnom zápase turnaja s Nemcom Hassanom Shaabanom po troch kolách na body.