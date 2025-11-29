< sekcia Šport
Lanišek triumfoval v Ruke v skokoch na lyžiach
Na čele celkového poradia má Lanišek náskok 82 bodov pred Prevcom.
Autor TASR
Ruka 29. novembra (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Anže Lanišek triumfoval na druhom podujatí Svetového pohára za sebou. Po stredajšom víťazstve vo švédskom Falune ovládol aj sobotnú súťaž na veľkom mostíku vo fínskej Ruke. Priebežnému lídrovi SP stačil na víťazstvo pokus z prvého kola (141 b.), to druhé totiž organizátori zrušili pre silný vietor.
Slovinec začal v žltom drese, ktorý si po stredajšom triumfe obliekol vôbec prvýkrát v kariére. „Od začiatku sme bojovali s počasím. Včera v tréningu a aj dnes v kvalifikácii to bolo náročné, no mne sa už v prvom kole podarilo skákať v lepších podmienkach. Bola to pre mňa premiéra v žltom drese, zostal som pokojný a cítim sa skvele,“ vyjadril sa Slovinec pre oficiálny web FIS. Druhé miesto obsadil Japonec Ren Nikaido so ziskom 136,4 bodu, pre 24-ročného skokana išlo o prvé pódiové umiestenie v SP. Lanišekov krajan Domen Prevc skončil so 128 bodmi na treťom mieste. Jeden z najväčších favoritov na celkové víťazstvo a obhajca titulu Rakúšan Daniel Tschofenig obsadil až 12. miesto (115,9 b).
Na čele celkového poradia má Lanišek náskok 82 bodov pred Prevcom. Rakúšan Stefan Kraft do Fínska nevycestoval, keďže chcel byť pri pôrode so svojou manželkou. Pred sobotnou súťažou bol Kraft na priebežnom druhom mieste, okrem Prevca ho predstihli aj Japonec Rjójú Kobajaši s Tschofenigom.
Slovinec začal v žltom drese, ktorý si po stredajšom triumfe obliekol vôbec prvýkrát v kariére. „Od začiatku sme bojovali s počasím. Včera v tréningu a aj dnes v kvalifikácii to bolo náročné, no mne sa už v prvom kole podarilo skákať v lepších podmienkach. Bola to pre mňa premiéra v žltom drese, zostal som pokojný a cítim sa skvele,“ vyjadril sa Slovinec pre oficiálny web FIS. Druhé miesto obsadil Japonec Ren Nikaido so ziskom 136,4 bodu, pre 24-ročného skokana išlo o prvé pódiové umiestenie v SP. Lanišekov krajan Domen Prevc skončil so 128 bodmi na treťom mieste. Jeden z najväčších favoritov na celkové víťazstvo a obhajca titulu Rakúšan Daniel Tschofenig obsadil až 12. miesto (115,9 b).
Na čele celkového poradia má Lanišek náskok 82 bodov pred Prevcom. Rakúšan Stefan Kraft do Fínska nevycestoval, keďže chcel byť pri pôrode so svojou manželkou. Pred sobotnou súťažou bol Kraft na priebežnom druhom mieste, okrem Prevca ho predstihli aj Japonec Rjójú Kobajaši s Tschofenigom.
SP v skokoch na lyžiach v Ruke
muži - veľký mostík:
1. Anže Lanišek (Slovin.) 141 b. (142 m), 2. Ren Nikaido (Jap.) 136,4 (141), 3. Domen Prevc (Slovin.) 128 (132,5), 4. Vladimir Zografski (Bulh.) 125,4 (131), 5. Valentin Foubert (Fr.) 132 m a Rjójú Kobajaši (Jap.) obaja 122,7 b (130,5 m), 7. Andreas Wellinger (Nem.) 120,4 (127,5), 8. Niko Kytosaho (Fín.) 119,6 (128,5), 9. Pius Paschke (Nem.) 119 (126), 10. Gregor Deschwanden (Švaj.) 118,5 (133,5)
celkové poradie SP (po 5 súťažiach):
1. Lanišek 356 b., 2. Prevc 274, 3. Kobajaši 266, 4. Tschofenig 248, 5. Stefan Kraft (Rak.) 234, 6. Jan Hörl 202
muži - veľký mostík:
1. Anže Lanišek (Slovin.) 141 b. (142 m), 2. Ren Nikaido (Jap.) 136,4 (141), 3. Domen Prevc (Slovin.) 128 (132,5), 4. Vladimir Zografski (Bulh.) 125,4 (131), 5. Valentin Foubert (Fr.) 132 m a Rjójú Kobajaši (Jap.) obaja 122,7 b (130,5 m), 7. Andreas Wellinger (Nem.) 120,4 (127,5), 8. Niko Kytosaho (Fín.) 119,6 (128,5), 9. Pius Paschke (Nem.) 119 (126), 10. Gregor Deschwanden (Švaj.) 118,5 (133,5)
celkové poradie SP (po 5 súťažiach):
1. Lanišek 356 b., 2. Prevc 274, 3. Kobajaši 266, 4. Tschofenig 248, 5. Stefan Kraft (Rak.) 234, 6. Jan Hörl 202