Lanovkou na štart, slnečné počasie a tie výhľady? Až do Nízkych Tatier

Ružomberok 7. júla (OTS) - Vo Veľkej Fatre štartovali bežecký deň lesné mláďatká, ktorých bolo presne 211! Najmenší pretekári sú vždy rozdelení do šiestich kategórií podľa veku. Svoje sily otestovali na trasách dlhých 100, 500 a 1000 metrov.Takéto preteky ešte les naozaj nevidel.Charitatívny beh JOJ ŠPORT RUN, ktorý sa tento rok stal súťažnými pretekmi a do Veľkej Fatry si ho prišlo zabehnúť 200 pretekárov. Zúčastnení svojim štartom prispievali na charitatívne účely a teda výťažok putoval na pomoc malému Peťkovi, ktorý trpí. Peťkovi nefungujú poriadne ani ruky, ani nohy.Jeho jedinou šancou sú, cvičenia, návštevy odborníkov.Foto: Behaj lesmiPo krátkom, no stále divokom JOJ ŠPORT RUN, svoje nohy išli testovať bežci tej najdlhšej trasy.Ako prvý do cieľa dobehol Peter Štulrajter s časom 1:25:07. Dámsku časť dlhej trasy ovládla Dominika Bednáriková s časom 01:40:35.11 kilometrov v ústrety kopcom, horám a tým najtesnejším lesným cestičkám lesom sa vydalo zdolať 333 odvážlivcov. Víťazom tejto trasy sa stal Stanislav Zacha s časom 00:49:09. Kráľovnou Lesníckej 11 sa stala Martina Kratochvílová s časom 01:00:37.Taktiež bolo možné skúsiť masáže v stánku ALPA, testovanie bežeckých tenisiek CRAFT či naopak testovanie tela v stánku lekární Dr. Max. Lesní bežci mali možnosť si aj kúpiť športové slnečné okuliare UVEX, ktoré boli v zázemí Behaj lesmi tento rok prvýkrát. Počas celého dňa bola pre lesné mláďatká k dispozícií Lesná škôlka Dr. Max. Bežci na oboch hlavných trasách mali možnosť si otestovať svoju rýchlosť a vybehať si hodnotný voucher na pneumatiky od partnera pretekov - Continental. Rýchlostná prémia CONTI SPEED SECTION merala 150 metrov a vyhrávali najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena na tomto úseku.Foto: Behaj lesmiAj po týchto pretekoch vysadia organizátori spoločne so zakladajúcim partnerom LESY SR za každého jedného bežca strom. V minulej sezóne pribudlo vďaka tejto aktivite do slovenských lesov presne 7 423 nových stromčekov!Organizátori ďakujú stredisku Malinô Brdo, mestu Ružomberok a Žilinskému samosprávnemu kraju.Lesnú svorku čaká najbližšie prvé nočné preteky! Magickú noc pod hviezdami a s vôňou hrozna majú bežci skúsiť v Topoľčiankách už 2. augusta. Registrovať sa dá TU