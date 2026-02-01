< sekcia Šport
Lantoši asistoval, České Budějovice prehrali na ľade Sparty 3:4
Sparte patrí v tabuľke siedma priečka, České Budějovice utrpeli šiestu prehru v sérii a sú desiate.
Autor TASR
Praha 1. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Róbert Lantoši zaznamenal v nedeľňajšom zápase českej extraligy asistenciu, jeho České Budějovice však prehrali v dohrávke 40. kola na ľade Sparty Praha 3:4. Dvoma gólmi a asistenciou pomohol domácim k víťazstvu Kanaďan Devin Shore. Sparte patrí v tabuľke siedma priečka, České Budějovice utrpeli šiestu prehru v sérii a sú desiate.
Česká extraliga - dohrávka 40. kola:
HC Sparta Praha - Motor České Budějovice 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
Góly: 23. a 25. Shore, 6. Pysyk, 19. Vesalainen - 17. Harris, 59. Štencel, 60. M. Beránek (LANTOŠI)
