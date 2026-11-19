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Lantoši dal gól a asistoval, České Budějovice neudržali nádejný náskok
České Budějovice zostali v tabuľke na štvrtom mieste, „rudí“ sa posunuli na piatu priečku, pričom na súpera strácajú už len bod.
Autor TASR
České Budějovice 19. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Róbert Lantoši zaznamenal vo štvrtkovej predohrávke 20. kola českej extraligy gól a asistenciu, jeho České Budějovice však prehrali so Spartou Praha 4:6. Domáci viedli na začiatku tretej tretiny 4:1, no sľubný náskok neudržali a v závere päťkrát inkasovali. Za stavu 4:3 dostal Lantoši trest na 2+2 min za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou a hostia následne dvakrát využili početnú výhodu. České Budějovice tak zostali v tabuľke na štvrtom mieste, „rudí“ sa posunuli na piatu priečku, pričom na súpera strácajú už len bod.
Česká extraliga – predohrávka 20. kola:
Motor České Budějovice – HC Sparta Praha 4:6 (1:1, 3:0, 0:5)
Góly: 16. Bulíř, 26. Bell, 33. LANTOŠI, 37. Koláček (LANTOŠI) – 15. a 42. Blümel, 43. Sekáč, 52. Hradec, 54. Vesalainen, 59. N. Seppälä
Motor České Budějovice – HC Sparta Praha 4:6 (1:1, 3:0, 0:5)
Góly: 16. Bulíř, 26. Bell, 33. LANTOŠI, 37. Koláček (LANTOŠI) – 15. a 42. Blümel, 43. Sekáč, 52. Hradec, 54. Vesalainen, 59. N. Seppälä