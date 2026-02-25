< sekcia Šport
Lantoši pomohol gólom a asistenciou k výhre Č. Budějovíc, Hudáček 0+2
Z triumfu svojho tímu a dvoch kanadských bodov sa tešil aj útočník Libor Hudáček z Třinca
Autor TASR,aktualizované
Praha 25. februára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek dosiahol už deviate čisté konto v prebiehajúcej sezóne českej extraligy. V prvom zápase po návrate zo ZOH pomohol Hradcu Králové k domácemu víťazstvu nad Vítkovicami 4:0. V počte shutoutov je líder najvyššej českej súťaže.
Útočník Kristián Pospíšil sa gólom a asistenciou podieľal na oboch góloch Komety Brno. Úradujúci majster však prehral v konfrontácii vlaňajších finalistov na ľade Pardubíc 2:4.
Slovenský útočník Róbert Lantoši prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Českých Budějovíc nad Litvínovom 4:2 v stredajšom zápase 48. kola čes. Jednu asistenciu si pripísal aj jeho spoluhráč Adrián Holešinský.
Z triumfu svojho tímu a dvoch kanadských bodov sa tešil aj útočník Libor Hudáček z Třinca. Jeho tím zvíťazil v prvom zápase po olympijskej prestávke na ľade Kladna 3:1. Slovenský reprezentant k tomu prispel dvomi asistenciami.
Česká extraliga - 48. kolo:
HC Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 17. Beránek, 22. Cibulka, 26. Bulíř (LANTOŠI, HOLEŠINSKÝ), 54. LANTOŠI - 9. O. Kaše, 47. Holmström
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Góly: 27. Malák, 29. Mechura
Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly: 25. Vigneault - 39. Cienciala (HUDÁČEK), 45. Nestrašil (HUDÁČEK), 58. Sikora
HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Góly: 9. Červenka, 23. Vondráček, 25. Tourigny, 36. Fejes - 18. Holland (POSPÍŠIL), 55. POSPÍŠIL
Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 31. Perez - 49. a 62. Horák
Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 35. McCormack, 37. Kohout, 47. Pláněk, 50. Jergl
/S. Škorvánek (Hraec) odchytal celý zápas/
