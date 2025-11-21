Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lantoši rozhodol v nájazdoch o triumfe Českých Budějovíc

Na snímke Róbert Lantoši. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Lukáš Cingeľ prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Komety Brno na ľade Kladna 4:1. Mountfield Hradec Králové v bránke so Stanislavom Škorvánkom prehral so Spartou Praha 1:4.

Autor TASR
Praha 21. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Róbert Lantoši rozhodol v piatkovom zápase 24. kola českej extraligy o triumfe Českých Budějovíc nad Mladou Boleslavou 4:3 po nájazdovom rozstrele, keď premenil rozhodujúci nájazd. V 11. minúte otvoril skóre duelu, v drese hostí sa do listiny strelcov zapísal Dávid Gríger.

24. kolo českej extraligy:

Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav 4:3 pp a sn (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 11. LANTOŠI, 23. Toman, 53. Harris, rozh. nájazd LANTOŠI - 17. Lakatoš, 19. Lichtag, 36. GRÍGER



Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Góly: 59. Melancon – 59. a 60. Horák, 27. Hyka, 40. Dzierkals

/S. Škorvánek odchytal za domácich celý zápas/



Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Góly: 19. Audette – 4. Flek (CINGEĽ), 30. Zábranský, 41. Flek, 44. CINGEĽ
