Lantoši sa blysol hetrikom, skórovali aj Hudáček a Petrovský
V piatkových zápasoch skóroval aj Servác Petrovský, ktorý pomohol gólom k víťazstvu Liberca na ľade Třinca 5:3.
Autor TASR,aktualizované
Praha 5. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Róbert Lantoši zariadil v 23. kole českej extraligy tromi gólmi víťazstvo Českých Budějovíc na ľade Plzne 3:2 po predĺžení. Bol to jeho prvý hetrik v najvyššej českej súťaži. Hostia prehrávali 0:2, ale v 25. minúte slovenský útočník znížil, v 58. minúte zachránil pre svoj tím predĺženie a v druhej minúte extračasu rozhodol o dvoch bodoch pre juhočeský tím.
V piatkových zápasoch skóroval aj Servác Petrovský, ktorý pomohol gólom k víťazstvu Liberca na ľade Třinca 5:3. V drese domácich sa strelecky presadil ďalší reprezentačný útočník Libor Hudáček. Marek Hrivík dvoma asistenciami prispel k výhre Vítkovíc 5:2 v Litvínove.
Jakub Minárik svojím gólom spečatil výhru Karlových Varov 4:2 na ľade Olomouca. Brno si poradilo so Spartou Praha aj vďaka presnému zásahu Kristiána Pospíšila, ktorému asistoval krajan Lukáš Cingeľ. Gól zaznamenal aj obranca Peter Čerešňák, ktorý sa podieľal na víťazstve Pardubíc 5:2 nad Mladou Boleslavou.
Česká extraliga - 29. kolo:
HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Góly: 36. M. Kovařčík, 40. Nestrašil, 46. HUDÁČEK – 45. a 59. A. Musil, 10. PETROVSKÝ, 38. R. Šimek, 39. Zachar
HC Škoda Plzeň – Banes Motor České Budějovice 2:3 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 16. L. Strnad, 18. Měchura – 25., 58. a 62. LANTOŠI
HC VERVA Litvínov – HC Vítkovice Ridera 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)
Góly: 11. Komuls, 36. Zygmunt - 39. Abdul (HRIVÍK), 48. Přibyl, 52. Bernovský, 53. Nellis (HRIVÍK), 58. Hanzl
HC Kometa Brno – HC Sparta Praha 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 16. H. Zohorna, 21. POSPÍŠIL (CINGEĽ), 60. T. Zohorna – 11. Horák
HC Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Góly: 30. a 45. Lauko, 34. Vondráček, 37. ČEREŠŇÁK, 53. Mikliš – 4. Lakatoš, 5. Malínek
Rytíři Kladno – Mountfield HK 2:3 pp (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)
Góly: 36. Bareš, 58. Kelly Klíma - 42. Pour, 45. Jergl, 61. R. Pavlík
HC Energie Karlove Vary – HC Olomouc 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Góly: 3. Egle, 34. Jones, 45. Sapoušek, 60. MINÁRIK - 37. Nahodil, 40. Orsava
