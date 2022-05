Lantoši sa teší na Kanadu: Musím trénovať streľbu

Helsinki 15. mája (TASR) - V súboji proti Kanade chcú slovenskí hokejisti hrať dobre najmä v obrane. V treťom zápase na MS vo Fínsku nastúpia proti favoritovi celého šampionátu, ktorí na ňom obhajuje titul spred roka. Zatiaľ posledná konfrontácia Slovákov so zámorským tímom prebehla pred troma rokmi v Košiciach, Kanaďania vtedy šokovali zverencov Craiga Ramsayho gólom v poslednej sekunde.



Tím pod vedením Clauda Juliena je v A-skupine na čele tabuľky po triumfoch 5:3 nad Nemeckom a 6:1 nad Talianskom. "My sa budeme snažiť hrať zodpovedne zozadu. Aby sme boli poctiví a robili, čo máme. A ak bude príležitosť, tak vyrážať dopredu," povedal slovenský útočník Róbert Lantoši.



V tomto zápase nebudú Slováci favoritom, čo by podľa Lantošiho mohlo hrať úlohu. "Možno nebudeme mať zviazané ruky. Je to súper ako každý iný, Kanada je však predsa len na inom leveli. Možno nás podcenia, alebo budeme hrať tak dobre a zodpovedne."



Slovenský krídelník sa na MS zatiaľ gólovo nepresadil, no šancí mal už niekoľko. "Verím, že som si šetril góly, lebo som videl štatistiky a videl som, koľko striel som netrafil. Budem musieť pilovať strelu."



Do zápasu by mohol zasiahnuť už aj obranca Martin Fehérváry, ktorý zatiaľ čaká na súhlas od klubu. "Maťo dohral celú sezónu v NHL a patril k najlepším bekom v tíme. Veľmi sa na neho tešíme," povedal Lantoši.



Dvadsaťšesťročný krídelník bol pri tom, keď Slováci pred tromi rokmi podľahli Kanaďanom na domácom šampionáte 5:6 a rozplynul sa im sen o štvrťfinále. "Atmosféra bola vtedy neskutočná a aj zápas. Všetko bolo dobre rozbehnuté, ale prišla sekunda do konca a viete ako to dopadlo. Ale teraz sme opäť na MS a ideme hrať proti Kanade, je to splnený sen. Mne sa to splní už po tretí raz, pre hokejistu je to neskutočný zážitok," uzavrel Lantoši.







/vyslaný redaktor TASR wr/