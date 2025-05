Lantoši: „Sme nepríjemný tím“, Országh už nasadí mladíkov z AHL

Zvolen 3. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zaknihoval v piatok druhú výhru v príprave pred blížiacimi sa MS 2025 vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu (9. - 25. mája). V siedmom stretnutí dokázali zdolať vo Zvolene v rámci podujatia Retro Classic Francúzsko 4:2. V sobotu absolvujú posledné prípravné stretnutie, taktiež proti Francúzsku vo Zvolene, a po ňom oznámi realizačný tím záverečnú nomináciu na MS 2025.



V piatkovom dueli proti Francúzom vyhlásili za najlepšieho hráča Slovenska útočníka Róberta Lantošiho, ktorý prihral na druhý a tretí gól tímu, po ktorom viedli Slováci 3:1. K výhre povedal: „Začali sme trošku pomalšie, prvá tretina bola z našej strany slabšia. Francúzi boli aktívnejší, boli na puku a mali aj šance. Napokon sme uhrali dobrý výsledok už v prvej tretine. Potom sme prebrali iniciatívu a je to zaslúžené víťazstvo pre nás. Myslím si, že sme zlepšili po dvojzápase s Českom. Boli sme viac na puku, vytvorili sme si aj viac šancí. Bol to z našej strany lepší výkon.“



Slovenskí reprezentanti pristúpili k piatkovému duelu zodpovedne. Francúzi dohrávali súboje, vyrovnali priebežný stav na 1:1 a v závere duelu znížili na 2:3. „Už tréner Craig Ramsay vybral do reprezentačného mužstva hráčov, ktorí sú rýchli. V tom pokračujeme. Sme nepríjemný tím, čo sa týka rýchlosti, taktiež sme draví, takže verím, že spravíme ako tím kvalitný výsledok na MS,“ uviedol Lantoši, ktorý by v záverečnej nominácii Slovenska na svetový šampionát nemal chýbať. K tomu ešte dodal: „Ja som ochotný prijať akúkoľvek rolu. Verím, že tímu pomôžem, či už v hre dopredu alebo aj dozadu. Chcem byť konzistentný, pomôcť mužstvu mojou efektivitou a vytváraním nejakých šancí. Každý z nás, čo je teraz v nominácii, chce ísť na majstrovstvá sveta. Ten kto bude v najlepšej forme, ten tam pôjde. Každým týždňom sa zlepšujeme.“



Tréner slovenského národného tímu Vladimír Országh, ktorý nahradil pri kormidle zdravotne indisponovaného Craiga Ramsayho, potvrdil, že v druhom sobotňajšom zápase proti Francúzsku dostane šancu trojica mladíkov zo zámoria Martin Chromiak, Samuel Honzek a Dalibor Dvorský a taktiež dvojica hráčov z finále o slovenský majstrovský titul Mislav Rosandič a Sebastián Čederle. K zmenám v kádri uviedol: „Nastúpia tí, ktorí nehrali v prvom zápase proti Francúzsku. Či už sú to mladíci z AHL a takisto hráči z finále slovenskej extraligy. Obmeníme to a uvidíme ich v akcii. Nastúpi aj Michal Krištof. Mal nejaké menšie problémy, ktoré si musel doriešiť. Tým, že prišli do tímu Čederle a Rosandič, tak sme museli niekoho uvoľniť. Už vo štvrtok sme uvoľnili Libora Nemca a taktiež sme uvoľnili Adama Žiaka, ktorý mal zdravotné problémy a nebol úplne fit.“



Záverečná nominácia slovenskej reprezentácie na MS v hokeji 2025 bude tvorená bez stabilných hráčov NHL a takisto bez hráčov, ktorí odohrali finále českej extraligy. „Budeme dúfať, že sa nám v poslednom prípravnom zápase nik nezraní a po ňom urobíme definitívne rozhodnutie. Nejakú predstavu máme už teraz, chalanov už máme načítaných, najmä tých, čo sú v reprezentácii dlhší čas. Až tento posledný týždeň prišlo k nejakej väčšej obmene, keď prišli noví chalani. Pred nami je však ešte posledný prípravný zápas proti Francúzsku a uvidíme ako to dopadne,“ dodal Országh.