< sekcia Šport
Lantoši ťahá České Budějovice s Olesenom: Pomáha nám švédčina
České Budějovice už dvakrát od úvodu sezóny potiahli sériu štyroch víťazných stretnutí.
Autor TASR
České Budějovice 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Róbert Lantoši si užíva vydarený úvod sezóny v drese Českých Budějovíc. Po úvodnej štvrtine sezóny v najvyššej českej súťaži tvorí najproduktívnejšiu legionársku dvojičku s dánskym útočníkom Nickom Olesenom. Práve výraznou zásluhou slovensko-dánskeho dua je tím z juhozápadu Čiech na tretej pozícii v tabuľke. Lantoši v rozhovore pre TASR prezradil, že ich výkonom na ľade pomáha komunikácia vo švédskom jazyku.
Tridsaťročný slovenský reprezentant pred sezónou zmenil tretíkrát v rámci Česka svoju klubovú adresu. Po dvoch sezónach strávených v mužstve BK Mladá Boleslav a jednom ročníku v drese Liberca, zamieril k štvrťfinalistovi uplynulej sezóny. Hlavný tréner Ladislav Čihák našiel v spojení Lantošiho s Olesenom ideálnu chémiu, ktorá obom priniesla už dovedna 38 bodov. Dvadsaťdeväťročný Olesen kraľuje bodovaniu s ôsmimi gólmi a 14 asistenciami, Lantoši je tretí so 16 bodmi a bilanciou 3+13. „Rozumieme si najmä z toho dôvodu, že hokej vidíme nejakým spôsobom rovnako. Vieme sa o ňom rozprávať, vieme situácie rozoberať hneď na striedačke a nájsť nápady, ako ich riešiť,“ povedal Lantoši pre TASR.
Olesen sa hokejovému svetu ukázal vo výbornom svetle už na domácom svetovom šampionáte v máji tohto roka. Dáni aj vďaka nemu vo štvrťfinále šokujúco vyradili favorizovanú Kanadu a obsadili historické 4. miesto po prehre v súboji o bronz s druhým topfavoritom turnaja Švédskom. Olesenovi 12 bodov v 10 vystúpeniach na MS vynieslo miesto v All-star tíme turnaja. Spoločné väzby práve na švédsky hokej majú obaja ťahúni Českých Budějovíc. Olesen strávil väčšinu kariéry práve vo Švédsku, Lantoši hokejovo vyrastal v tamojšom mládežníckom systéme a v sezóne 2021/22 si vyskúšal aj pôsobenie v najvyššej SHL za Linköping a Rögle. Jazykové znalosti teraz obaja zúročujú v prospech rovnakého tímu. „Určite pomáha, že sa rozprávame po švédsky a máme tak k sebe o niečo bližšie. Prirodzene nám to spolu sadlo,“ zamyslel sa Lantoši.
České Budějovice už dvakrát od úvodu sezóny potiahli sériu štyroch víťazných stretnutí. Po štrnástich odohratých dueloch im patrí tretia priečka v tabuľke so ziskom 27 bodov. „Motor“ má najlepšiu ofenzívu v lige, keď strelil 48 gólov. „Ja si myslím, že hlavný dôvod úspechu je, že každý zapadol do svojej role výborne. Všetci ju plníme na sto percent, ťaháme za jeden povraz. Odzrkadľuje sa to na tabuľke, za čo sme veľmi radi. Je to určite výsledkovo skvelé, človek to hneď aj inak vníma mentálne. Ľahšie sa potom hrá,“ skonštatoval Lantoši.
Účastník piatich majstrovstiev sveta patrí medzi adeptov na miesto do slovenskej reprezentácie pre blížiace sa ZOH v Miláne. Na olympijskom turnaji sa prvýkrát od roku 2014 predstavia aj hráči zo zámorskej NHL. Lantoši sa na uplynulých hrách v Pekingu nezmestil do nominácie už bývalého kormidelníka Craiga Ramsayho, na ktorých Slováci brali historický bronz. Slovenský výber začne prípravu na vrchol sezóny už v úvode novembra, keď ich čaká tradičný Nemecký pohár. Súčasný tréner Vladimír Országh už má za sebou sériu rozhovorov s viacerými hráčmi, medzi nimi nechýbal ani Lantoši. „Áno, už sme spolu telefonovali,“ vyhlásil, no podrobnosti spoločného rozhovoru so šéfom slovenskej striedačky bližšie nechcel špecifikovať.
Tridsaťročný slovenský reprezentant pred sezónou zmenil tretíkrát v rámci Česka svoju klubovú adresu. Po dvoch sezónach strávených v mužstve BK Mladá Boleslav a jednom ročníku v drese Liberca, zamieril k štvrťfinalistovi uplynulej sezóny. Hlavný tréner Ladislav Čihák našiel v spojení Lantošiho s Olesenom ideálnu chémiu, ktorá obom priniesla už dovedna 38 bodov. Dvadsaťdeväťročný Olesen kraľuje bodovaniu s ôsmimi gólmi a 14 asistenciami, Lantoši je tretí so 16 bodmi a bilanciou 3+13. „Rozumieme si najmä z toho dôvodu, že hokej vidíme nejakým spôsobom rovnako. Vieme sa o ňom rozprávať, vieme situácie rozoberať hneď na striedačke a nájsť nápady, ako ich riešiť,“ povedal Lantoši pre TASR.
Olesen sa hokejovému svetu ukázal vo výbornom svetle už na domácom svetovom šampionáte v máji tohto roka. Dáni aj vďaka nemu vo štvrťfinále šokujúco vyradili favorizovanú Kanadu a obsadili historické 4. miesto po prehre v súboji o bronz s druhým topfavoritom turnaja Švédskom. Olesenovi 12 bodov v 10 vystúpeniach na MS vynieslo miesto v All-star tíme turnaja. Spoločné väzby práve na švédsky hokej majú obaja ťahúni Českých Budějovíc. Olesen strávil väčšinu kariéry práve vo Švédsku, Lantoši hokejovo vyrastal v tamojšom mládežníckom systéme a v sezóne 2021/22 si vyskúšal aj pôsobenie v najvyššej SHL za Linköping a Rögle. Jazykové znalosti teraz obaja zúročujú v prospech rovnakého tímu. „Určite pomáha, že sa rozprávame po švédsky a máme tak k sebe o niečo bližšie. Prirodzene nám to spolu sadlo,“ zamyslel sa Lantoši.
České Budějovice už dvakrát od úvodu sezóny potiahli sériu štyroch víťazných stretnutí. Po štrnástich odohratých dueloch im patrí tretia priečka v tabuľke so ziskom 27 bodov. „Motor“ má najlepšiu ofenzívu v lige, keď strelil 48 gólov. „Ja si myslím, že hlavný dôvod úspechu je, že každý zapadol do svojej role výborne. Všetci ju plníme na sto percent, ťaháme za jeden povraz. Odzrkadľuje sa to na tabuľke, za čo sme veľmi radi. Je to určite výsledkovo skvelé, človek to hneď aj inak vníma mentálne. Ľahšie sa potom hrá,“ skonštatoval Lantoši.
Účastník piatich majstrovstiev sveta patrí medzi adeptov na miesto do slovenskej reprezentácie pre blížiace sa ZOH v Miláne. Na olympijskom turnaji sa prvýkrát od roku 2014 predstavia aj hráči zo zámorskej NHL. Lantoši sa na uplynulých hrách v Pekingu nezmestil do nominácie už bývalého kormidelníka Craiga Ramsayho, na ktorých Slováci brali historický bronz. Slovenský výber začne prípravu na vrchol sezóny už v úvode novembra, keď ich čaká tradičný Nemecký pohár. Súčasný tréner Vladimír Országh už má za sebou sériu rozhovorov s viacerými hráčmi, medzi nimi nechýbal ani Lantoši. „Áno, už sme spolu telefonovali,“ vyhlásil, no podrobnosti spoločného rozhovoru so šéfom slovenskej striedačky bližšie nechcel špecifikovať.