Lantoši uznal kvalitu Švédov: Nemáme sa za čo hanbiť

Štokholm 10. mája (TASR) - Slovenským hokejistom nevyšiel vstup do 88. MS vo švédskom Štokholme. Domáci výber bol nad ich sily, s favoritom držali krok len v prvej polovici prvej tretiny. Potom však Švédi ukázali veľkú individuálnu kvalitu a triumfovali 5:0. Útočník Róbert Lantoši uznal, že hráči súpera mali navrch pred Slovákmi najmä vďaka svojím zručnostiam.



Tre Kronor zvíťazili 5:0, pričom v úvodnej dvadsaťminútovke strelili tri góly. „Ja si myslím, že sa nemáme za čo hanbiť. Prvá tretina z našej strany alebo prvých 10 - 15 minút bola dobrých. Robili sme im problémy, ale jednoducho sa ukázala ich ofenzívna kvalita,“ povedal po zápase útočník Róbert Lantoši.



Slováci zaostávali najmä v pohybe, ale o krok vpredu neboli Švédi preto, lebo by lepšie korčuľovali. Ale individuálnymi zručnosťami si dokázali posúvať puky rýchlo, presne a nápadito a tým si vytvárali dobré pozície. A lepšie sa zžili so širokým klziskom v Avicii aréne. „Všetci majú rovnaké podmienky na to, že je široké klzisko sa nemôžeme vyhovárať. Jednoducho majú chalanov, ktorí hrajú niekoľko rokov NHL, vedia to využiť a ako hovorím, podmienky sú rovnaké. Takže my sa tomu musíme prispôsobiť a hrať čo najlepšie v útoku, aby dávali góly.



Na slovenskom výkone sa však našli aj pozitíva a jedno z nich je, že napriek tlaku Švédov boli Slováci iba raz na trestnej levici. „To bolo určite super, aj sme si povedali, aby sme hrali čo najviac piati. Ak pôjdeme do štyroch proti takémuto kvalitnému tímu, je to veľmi náročné. Ale darilo sa nám celý zápas vyvarovať sa faulov, takže fajn,“ uviedol slovenský útočník.



Lantošiho však mrzelo, že sa on a ani jeho spoluhráči gólovo nepresadili. Lebo šancí mali niekoľko. „Určite by potešilo, keby sme dali aspoň jeden gól. Šance na góly tam boli. Azda keby sme mali trochu pokoja v zakončení, tak si myslím, že to tam padne.“



Švédski hokejisti zlomili zápas na konci prevej tretiny, v jej závere dali dva rýchle góly. „My sme záver tej tretiny nezvládli. To bolo veľmi dôležité pre Švédov, že oni dali dva rýchle góly po sebe, čo by sa nemalo stávať. Keby sme išli za stavu 1:0 do kabín, tak by to bolo pre nás určite výhodnejšie. Ale tak sa stalo. My sme k ním troška neskôr dostupovali, dávali sme im dosť času, takže z toho sa treba poučiť a byť bližšie k hráčom,“ uzavrel Lantoši.