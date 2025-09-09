< sekcia Šport
Lantoši v ouvertúre asistoval, České Budějovice však podľahli Sparte
O triumfe hostí rozhodol v 54. minúte Pavel Kousal.
Autor TASR
Praha 9. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Róbert Lantoši si v úvodnom zápase nového ročníka českej extraligy pripísal na konto asistenciu. Jeho Motor České Budějovice však podľahol na vlastnom ľade Sparte Praha 2:3. O triumfe hostí rozhodol v 54. minúte Pavel Kousal.
česká extraliga - 1. kolo:
Motor České Budějovice - Sparta Praha 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly: 10. Kubík, 49. Hoch (LANTOŠI) - 14. Pysyk, 35. Špaček, 54. Kousal
Motor České Budějovice - Sparta Praha 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly: 10. Kubík, 49. Hoch (LANTOŠI) - 14. Pysyk, 35. Špaček, 54. Kousal