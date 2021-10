Lantoši prešiel z Rögle do Linköpingu

Linköping 11. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Róbert Lantoši zmenil pôsobisko v rámci švédskej ligy. Z klubu Rögle BK zamieril do Linköpingu HC. Informovala o tom oficiálna webová stránka jeho nového zamestnávateľa.



Lantoši prišiel do Rögle pred sezónou 2021/2020. Doteraz v nej odohral 6 zápasov, v ktorých si do kanadského bodovania pripísal 1 gól. Rögle má po 7 zápasoch 14 bodov a priebežne je na 5. mieste tabuľky, no Linköping má za sebou horší štart do sezóny. V 8 zápasoch získal iba 6 bodov, na konte má iba jedno víťazstvo v riadnom hracom čase (paradoxne nad Rögle 4:1) a je na predposlednom 13. mieste.