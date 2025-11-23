Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lanus vyhral trofej v Copa Sudamericana po rozstrele s Mineiro

Snímka zo zápasu CA Lanus - Atletico Mineiro. Foto: TASR/AP

Lanus zdvihol trofej nad hlavu druhýkrát v histórii, čím sa stal šiestym tímom, ktorému sa to podarilo.

Asunción 23. novembra (TASR) - Argentínsky futbalový klub CA Lanus vyhral trofej v Copa Sudamericana. Vo finále druhej najprestížnejšej klubovej súťaže v Južnej Amerike zdolal Atletico Mineiro v jedenástkovom rozstrele (5:4), v ktorom brankár Nahuel Losada zneškodnil tri pokusy brazílskeho tímu. Zápas sa po riadnom hracom čase skončil 0:0.

Lanus zdvihol trofej nad hlavu druhýkrát v histórii, čím sa stal šiestym tímom, ktorému sa to podarilo. Súťaž ovládol aj v roku 2013 a celkovo vylepšil bilanciu titulov pre argentínske kluby už na 11 trofejí, pričom druhá Brazília má na konte päť prvenstiev. Informovala agentúra AP.



Copa Sudamericana - finále:

CA Lanus - Atletico Mineiro 0:0, 5:4 v rozstrele z 11 m
.

