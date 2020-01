Lapointová je čistá, za nález mohli telesné tekutiny jej priateľa

Lausanne 27. januára (TASR) - Viacnásobná majsterka sveta v rýchlostnej kanoistike Laurence Vincentová-Lapointová môže opäť súťažiť. Dvadsaťsedemročná Kanaďanka totiž presvedčila Medzinárodnú kanoistickú federáciu (ICF), že za jej pozitívny dopingový nález môžu telesné tekutiny jej bývalého priateľa.



ICF v pondelok ukončila vyšetrovanie Vincentovej-Lapointovej, ktorá mala vlani v júli pozitívny test na látku podobnú steroidom a hrozil jej štvorročný zákaz činnosti. Kanadská kanoistka spolu s právnikom uviedli, že laboratórna analýza vlasov jej vtedajšieho priateľa ukázala, že za malé množstvo ligandrolu v jej vzorke mohol práve on.



"ICF akceptovala dôkazy Vincentovej-Lapointovej, ktoré potvrdzujú, že sa stala obeťou kontaminácie treťou stranou," píše sa vo vyhlásení federácie.



Vincentová-Lapointová dostala po pozitívnom náleze dočasný šesťmesačný zákaz a nemohla štartovať na vlaňajších majstrovstvách sveta, ktoré boli zároveň kvalifikáciou na olympiádu v Tokiu. Účasť na OH si môže zabezpečiť ešte na májovom podujatí Svetového pohára v Nemecku. Vincentová-Lapointová má na konte jedenásť zlatých medailí z MS v disciplínach C1 na 200 a 5000 metrov a C2 na 500 metrov.



Podobný prípad musel riešiť Richard Gasquet v roku 2009, keď mal pozitívny nález na kokaín. Športový arbitrážny súd (CAS) vtedy uznal francúzskeho tenistu za nevinného, keďže zakázaná látka sa mu dostala do tela po bozkoch od ženy v nočnom klube v Miami. Informovala agentúra AP.