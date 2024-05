Laporta je nahnevaný na Xaviho, podľa médií ho chce prepustiť

Barcelona 17. mája (TASR) - Vedenie katalánskeho futbalového klubu FC Barcelona chce podľa španielskych médií prepustiť trénera Xaviho Fernandeza. Ten pritom iba pred pár týždňami prehodnotil svoje rozhodnutie o odchode z lavičky po konci sezóny a rozhodol sa v tíme zotrvať.



Katalánska rozhlasová stanica RAC-1 uviedla, že prezident Joan Laporta sa rozhodol prepustiť Xaviho. Správu potvrdil aj denník Sport, podľa informácií periodika AS už "blaugranas" údajne hľadajú trénera, ktorý by súčasného kormidelníka nahradil.



V januári Xavi oznámil, že po konci tohto ročníka skončí vo funkcii. Nasledovalo však vydarené obdobie a po sérii úspešných výsledkov sa tréner spoločne s Laportom zhodli, že Xavi zostane na lavičke aj v ďalšom období. Jeho kontrakt má vypršať až v júni 2025, pripomenula agentúra AFP.



Laporta necestoval s mužstvom na štvrtkový zápas na ihrisku Almerie, kde Barcelona zvíťazila 2:0. Podľa španielskych médií bol nahnevaný na Xaviho za jeho predzápasové vyjadrenia. Tréner zvýraznil finančné ťažkosti katalánskeho klubu v porovnaní so španielskym majstrom Realom Madrid či inými európskymi gigantmi. "Fanúšikovia Barcelony si musia uvedomiť, že nie sme v rovnakej situácii ako tieto kluby," vyhlásil ešte v stredu Xavi.



Barcelona skončí v tejto sezóne bez trofeje. V Lige majstrov vypadla vo štvrťfinále, keď nestačila na Paríž St. Germain, v Kráľovskom pohári ju vyradilo Bilbao a v La Lige neobháji titul. Dve kolá pred koncom súťaže jej patrí v tabuľke druhé miesto s priepastným 14-bodovým mankom na už istého majstra Real Madrid a štvorbodovým náskokom pred treťou Gironou.