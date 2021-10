Laporta podľa auditu prebral FC Barcelona v technickom bankrote

Barcelona 6. októbra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona čelil technickému bankrotu v marci tohto roka, keď nastúpil staronový prezident Joan Laporta. Výkonný riaditeľ Ferran Reverter prezentoval nelichotivé závery auditu spoločnosti Deloitte, podľa ktorých sa predchádzajúce vedenie prezidenta Josepa Bartomeua dopustilo závažných administratívnych pochybení.



Bartomeu rezignoval vlani, odmietol však, že by niesol zodpovednosť za súčasnú zlú finančnú situáciu katalánskeho veľkoklubu. Tá vyústila až do odchodu Argentínčana Lionela Messiho do Paríža St. Germain, Barcelona si nemohla dovoliť ponúknuť mu nový kontrakt. Reverter uviedol, že nové vedenie "zdedilo" dlhy a budúce záväzky vo výške 1,35 miliardy eur. "Situácia sa rovnala technickému bankrotu. Klub mal problém vyplácať mzdy, akútne sme museli reštrukturalizovať dlhy a zásadne znížiť výdavky na platy. Budeme sa spoliehať na odchovancov z našej slávne akadémie La Masia, tak môžeme vrátiť Barcu na miesta, na akých si zaslúži byť," povedal Reverter pre agentúru AP.



Barcelona uzavrela účtovný rok 2020/2021 so stratou 481 miliónov eur. Príjmy dosiahli 631 miliónov, pričom v rozpočte sa počítalo s 828 miliónmi. Príjmy klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 224 miliónov, zatiaľ čo výdavky sa vyšplhali na rekordnú sumu 1,14 miliardy. Klub musel znížiť platový strop na 97 miliónov, čo je o 285 miliónov menej ako pred rokom a vyše sedemkrát menej než v prípade Realu Madrid.



Podľa Revertera boli za zlým hospodárením aj prestupy Antoinea Griezmanna či Philippeho Coutinha. Griezmann sa v tejto sezóne vrátil na hosťovanie do Atletica Madrid, aby Barcelona ušetrila na platoch: "Neexistovalo finančné plánovanie, podpisovali hráčov bez toho, aby vedeli, či si ich môžu dovoliť. Bola to obrátená pyramída, starší hráči mali dlhodobé kontrakty a mladíci jednoročné, čo komplikuje možnosti pri rokovaní o nových zmluvách." FCB neplnil záväzky k bankám, španielskej lige ani Európskej futbalovej únii (UEFA), zlé bolo aj udržiavanie klubových zariadení vrátane štadióna Camp Nou.



Bartomeu vinil z finančnej krízy najmä pandémiu koronavírusu, no Reverter tvrdí, že jej dopad je zatiaľ 108 miliónov eur. Táto čiastka nestačí na vysvetlenie celej situácie. "Barcelona už prežila mnoho kríz a zakaždým ich dokázala prekonať," dodal Reverter.