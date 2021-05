Laporta verí, že Messi v Barcelone zostane

Barcelona 28. mája (TASR) - Prezident FC Barcelona Joan Laporta vyjadril optimizmus ohľadom zotrvania argentínskeho futbalistu Lionela Messiho v katalánskom klube. Prejavil ho v piatok na svojej prvej tlačovej konferencii po návrate do funkcie.



"Pripravujeme novú zmluvu pre Messiho, ale ešte nie je hotová. Leo by možno mohol inde zarábať viac, ale jeho túžbou je urobiť Barcelonu opäť veľkou. Som si istý, že ocení našu snahu a náš projekt ho motivuje. Nie je to pre Lea o peniazoch, ale o tíme a možnosti víťaziť," vyhlásil Laporta podľa agentúry AP.



Messimu sa končí v Barcelone platnosť kontraktu a môže odísť zadarmo. Už po predchádzajúcej sezóne si chcel uplatniť hráčsku klauzulu a zmeniť pôsobisko, no keďže ročník sa predĺžil pre pandémiu koronavírusu, nepodarilo sa mu to.