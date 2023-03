Laporte vyhral Gent-Wevelgem po dlhom úniku s van Aertom

85. ročník Gent - Wevelgem (Ypres - Wevelgem, 260,9 km:



1. Christophe Laporte (Fr./Jumbo-Visma) 5:49:39 h,

2. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) rovnaký čas,

3. Sep Vanmarcke (Belg./Izrael-Premier Tech) +1:56 min,

4. Frederik Frison (Belg./Lotto Dstny),

5. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo),

6. Mikkel Bjerg (Dán./SAE Team Emirates) všetci rovnaký čas,

7. Alexis Renard (Fr./Cofidis) +2:04,

8. Olav Kooij (Hol./Jumbo-Visma),

9. Danny van Poppel (Hol./Bora-Hansgrohe),

10. Daniel McLay (V.Brit./Arkea Samsic) všetci rovnaký čas

Wevelgem 26. marca (TASR) - Francúzsky cyklista Christophe Laporte triumfoval na 85. ročníku klasiky Gent - Wevelgem. Jazdec stajne Jumbo-Visma sa presadil po dlhom úniku a 260,9 km dlhú trasu zvládol za 5:49:42 hodiny. Do cieľa prišiel po boku svojho tímového kolegu a "" z úniku Wouta van Aerta z Belgicka, ktorý ho na cieľovej páske pustil pred seba. Tretí finišoval s výraznou stratou takmer dve minúty ďalší domáci pretekár Sep Vanmarcke (Izrael-Premier Tech). Slovák Peter Sagan sa nezapojil do boja o triumf.Pre tridsaťročného Laportea to bolo 27. víťazstvo v kariére a prvé tento rok. Prepustil mu ho van Aert, ktorý sa postaral o rozhodujúci útok 52 km pred cieľom na stúpaní na Kemmelberg. Dvadsaťosemročný Belgičan si tak nepripísal druhý triumf za tri dni, v piatok vyhral inú belgickú klasiku E3 Saxo Classic, no opäť predviedol vynikajúcu formu a na budúcotýždňovom monumente Okolo Flámska bude najväčší favorit.Preteky sa išli od úvodu v daždivom počasí, na cyklistov čakalo desať krátkych, no prudkých stúpaní a viacero úsekov na kockách. Krátko po štarte sa odtrhla pätica pretekárov, ku ktorým sa postupne pridávali ďalší a po asi 40 km sa na čele vytvorila početnejšia skupina. Tá mala najväčší náskok štyri minúty, no potom ho začal balík sťahovať a po ďalších sto kilometroch klesol na polovicu. Na mokrých cestách prišlo aj k niekoľkým pádom a z pretekov museli odstúpiť elitný šprintér Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) či Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Na zemi skončil aj vlaňajší víťaz Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), no po páde sa vrátil do pelotónu. Asi 80 km pred cieľom nasledovalo prvé stúpanie na Kemmelberg, na ktorom sa oddelila desaťčlenná skupina. V nej už boli ašpiranti na triumf ako Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Matej Mohorič (Bahrajn Victorious) ši Sören Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck).Pelotón si situáciu ešte postrážil a na méte 55 km pred cieľom dobehol skupinu a aj pôvodný únik. Pri ďalšom prejazde Kemmelbergu však vyrazili dopredu Wout van Aert s Christophom Laportom z Jumbo-Visma a rýchlo si vypracovali náskok 40 sekúnd. Ten napriek snahám ďalších pretekárov neklesal, naopak, na méte 25 km mali dvaja lídri k dobru už jeden a pol minúty a veľkú šancu dotiahnuť preteky do víťazného konca. Ich náskok navyše narastal aj ďalej a tak v závere išlo už len o to, na akom finiši sa dvojica Jumba dohodne. Pred cieľovou páskou sa chytili za ramená a išli spolu, no na posledných metroch nechal van Aert svojho tímového kolegu pred sebou.