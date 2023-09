Laporte získal titul, v závere zdolal van Aerta

Assen 24. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista Christophe Laporte sa stal majstrom Európy v pretekoch s hromadným štartom. V nedeľu sa presadil v záverečnom dojazde do kopca a 199,8 km dlhú trasu z Assenu do Wijsteru zvládol za 4:15:50 h. Druhý finišoval Belgičan Wout van Aert a tretí skončil Holanďan Olav Kooij.



Holandskí organizátori pripravili na nedeľňajší vrchol ôsmeho kontinentálneho šampionátu rovinatú trasu. Prvá polovica sa išla po úplnej "placke", druhá na okruhoch a cyklisti počas nich museli zdolať sedemkrát kopec Col du Vam. Išlo o 600-metrové stúpanie s priemerom 5,9%, následne 600-metrový zjazd a dojazd na cieľovú pásku opäť v stúpaní, ktoré malo 200 metrov so sklonom 7%. Na štarte sa predstavilo aj kvarteto Slovákov Lukáš Kubiš, Dávid Kaško, Marek Čanecký a Andrej Líška. Matúša Štočeka vyradil tesne pred štartom koronavírus, bronzový z MS do 23 rokov Martin Svrček je zranený a Peter Sagan sa už lúči s cestnou cyklistikou.



V úvode sa vytvoril únik, do ktorého sa dostali Stefan Bissegger (Švaj.), Mathias Vacek (ČR), Norman Vahtra (Est.), Rory Townsend (Ír.) a Joshua Tarling (V. Brit.). Pelotón, v ktorom pracovali najmä domáci Holanďania, Belgičana a Dáni, ich však nenechal odísť na viac ako dve minúty. V polovici pretekov prišlo k hromadnému pádu a viacero cyklistov muselo odstúpiť. Po prvom prejazde cieľového kopca zostali na čele už len Bissegger, Vacek a Townsend, no ich náskok klesol na pol minútu. V balíku zostal z kvarteta Slovákov už len Kubiš. Pelotón na okruhoch výrazne zvýšil tempo, vpredu sa udržali len Bissegger s Vacekom a ich pokus sa skončil na méte 30 km pred cieľom. Medzitým prišlo k množstvu pokusov o ďalšie úniky, ale najmä Belgičania všetky pokryli. Do dvoch záverečných okruhov vstúpil Kubiš v skupine za najväčšími favoritmi.



Rozhodujúci moment prišiel asi 25 km pred páskou, keď prišlo k pádu, na zemi skončil aj taliansky líder Filippo Ganna a vedúca skupina sa rozdelila. Vpredu zostala silná desiatka pretekárov a tí na nič nečakali a rýchlo si vytvorili slušný náskok. Na čele bol najväčší favorit van Aert, Arnaud de Lie (obaja Belg.), Andreas Kron, Mads Pedersen (obaja Dán.), Sandy Dujardin, Laporte (obaja Fr.), Kooij, Mike Teunissen (obaja Hol.), John Degenkolb (Nem.) a Rasmus Tillier (Nór.). Pätnásť km pred páskou mali k dobru 34 sekúnd pred balíkom, Ganna strácal už minútu.



Jedenásť km pred cieľom sa odhodlal k sólu Laporte a rýchlo mal k dobu 15 sekúnd. Za ním sa taktizovalo a tak sa šance francúzskeho klasikára s každým šliapnutím zvyšovali. Pod Col du Vam si priniesol necelých desať sekúnd a zdalo sa, že ho tesne pred cieľom zdolá van Aert, no tridsaťročný Francúz ešte dokázal zabrať a prvé miesto si o pár metrov udržal. Tento rok dosiahol už piate veľké víťazstvo, tešil sa aj na klasikách Dwars door Vlaanderen a Gent-Wevelgem, ako aj v dvoch etapách na Criterium du Dauphine.



"Bolo to šialené finále. Cítil som sa dobre a vedel som, že ak prídem do cieľa s van Aertom, tak asi nevyhrám. Takže som chcel zaútočiť. Bolo to dosť odvážne, pretože na tomto okruhu sa to ťažko predikuje. Nemôžem tomu uveriť, chcem sa poďakovať rodine i tímu," povedal víťaz. Paradoxom je, že o titul v závere bojovali traja tímoví kolegovia. Laporte, van Aert i Kooij pretekajú za holandský Jumbo-Visma.