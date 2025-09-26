Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lappartient povedie UCI aj v treťom štvorročnom období

Na snímke prezident UCI David Lappartient. Foto: Facebook David Lappartient

Delegáti mu dali dôveru vo voľbách počas majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike v rwandskom Kigali.

Autor TASR
Kigali 26. septembra (TASR) - David Lappartient bude pokračovať na pozícii prezidenta Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) aj v treťom štvorročnom období. Delegáti mu dali dôveru vo voľbách počas majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike v rwandskom Kigali.

„Som poctený, že ma znovu zvolili za prezidenta UCI na tretie funkčné obdobie! Ďakujem za vašu dôveru a teším sa na ďalší pokrok v cyklistike na celom svete,“ uviedol na sociálnych sieťach.

Päťdesiatdvaročný francúzsky funkcionár vedie UCI od roku 2017, v týchto voľbách nemal protikandidáta. V rokoch 2023 až 2025 pôsobil ako prezident Francúzskeho olympijského výboru. Tento rok neúspešne kandidoval za prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Informovala agentúra AFP.
