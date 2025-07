Lappartient zostane prezidentom Medzinárodnej cyklistickej únie

Aigle 4. júla (TASR) - Francúz David Lappartient bude aj naďalej prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Do uzávierky sa neprihlásil žiaden protikandidát a kongres UCI v Kigali ho tak 25. septembra potvrdí vo funkcii bez hlasovania.



Lappartient bude na čele strešného orgánu cyklistiky tretie funkčné obdobie a jeho mandát potrvá do roku 2029. Bývalý šéf Francúzskeho olympijského výboru sa snažil získať aj pozíciu prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV), no v hlasovaní uspela Kirsty Coventryová. Informovala AP.