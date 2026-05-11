Lapšanský posilnil Spišskú Novú Ves, Holenda pokračuje v Žiline
Autor TASR
Spišská Nová Ves 11. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Dres svojho rodného mesta si bude v seniorskej kategórii obliekať prvýkrát v kariére.
Lapšanský na Spiši začínal s hokejom, aj keď neskôr sa ako tínedžer presunul do mládežníckej akadémie Popradu. V najvyššej slovenskej súťaži si okrem neho obliekal dresy Košíc, Nových Zámkov či Michaloviec, v Česku napríklad aj Sparty Praha. „Vedel som, že ten čas návratu domov raz príde. A je tu. Síce som ešte taký ako keby nezorientovaný, že som naspäť na Spiši, ale naplno si to uvedomím asi v auguste, keď vykorčuľujeme na ľad. Každopádne, mám z toho výborný pocit a teším sa na nový ročník. Najbližšie týždne budem tvrdo pracovať v rámci tréningov, aby som bol čo najlepšie pripravený. Budem sa snažiť byť lepší ako minulý rok. Sľubujem, že dám do toho nie sto, ale dvesto percent,“ uviedol pre oficiálnu stránku „rysov“.
Tridsaťšesťročný útočník prezradil, že klub ho kontaktoval po skončení baráže, v ktorej Trenčín obsadil prvé miesto a udržal sa v Tipsport lige. „Kontakt s Rišom (generálny manažér klubu Richard Rapáč, pozn.) prebehol po úspešnej baráži s Trenčínom, keď sa ma opýtal, či by som mal záujem hrať doma. Samozrejme, niečo také ma nesmierne potešilo. Moja odpoveď bola pochopiteľne kladná,“ dodal Lapšanský.
Holenda pokračuje v Žiline, čaká ho štvrtý rok v drese „vlkov“
Slovenský hokejista Matúš Holenda sa dohodol na pokračovaní spolupráce s tímom Vlci Žilina. Tridsaťjedenročného obrancu čaká pod Dubňom štvrtá sezóna.
V uplynulom ročníku nastúpil v základnej časti Tipsport ligy na 45 stretnutí, v ktorých zaznamenal osem kanadských bodov za dva góly a šesť asistencií. Ďalšie dva body (1+1) pridal v šiestich dueloch štvrťfinálovej play off série proti Popradu. „Hráč si pôsobenie v klube musí zaslúžiť výkonmi, prístupom a plnením úloh na ľade. Matúš v dôležitých a náročných zápasoch viackrát ukázal, že svoju úlohu dokáže zvládnuť veľmi dobre. Zároveň je povahovo aj skúsenosťami typom hráča, ktorý vie tím prirodzene strhnúť a pomôcť mu k lepším výkonom,“ uviedol predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ klubu František Skladaný pre klubový web Žilinčanov.
