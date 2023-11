LaRavia podstúpi zákrok oka a bude chýbať Memphisu minimálne 2 týždne

Memphis 22. novembra (TASR) - Americký basketbalista Jake LaRavia podstúpi zákrok na odstránenie odreniny rohovky ľavého oka a svojmu tímu Memphis Grizzlies bude chýbať najmenej dva týždne.



Pre tento klub zámorskej NBA je to tretie zranenie v priebehu piatich dní. Grizzlies prišli na tri až päť týždňov o rozohrávača Marcusa Smarta, minimálne dva týždne bude chýbať Luke Kennard pre zranenie kolena.



Memphis sa navyše od začiatku sezóny musí zaobísť bez Ja Moranta, ktorého suspendovali na 25 zápasov. Trest dostal za to, že sa v máji tohto roka druhýkrát objavil vo videu na sociálnej sieti so strelnou zbraňou v ruke. Informovala o tom agentúra AP.