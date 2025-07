Larsen definitívne prestúpil do Wolverhamptonu,podpísal 4-ročnú zmluvu

Wolverhampton 1. júla (TASR) - Nórsky futbalista Jörgen Strand Larsen sa definitívne stal hráčom Wolverhamptonu Wanderers. S anglickým klubom, v ktorom pôsobil na hosťovaní zo španielskej Celty Vigo, podpísal štvorročný kontrakt.



Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do Wolverhamptonu vlani v lete. Vo svojej prvej sezóne v anglickej Premier League si pripísal 35 štartov a so 14 gólmi bol druhým najlepším strelcom Wolves. O jeden zásah viac mal na konte Brazílčan Matheus Cunha. „Bola to dobrá prvá sezóna v Premier League. Som hrdý na to, čo som dokázal. Zlepšoval som sa oveľa rýchlejšie ako predtým. Keď som sa v minulosti sťahoval do novej krajiny, potreboval som viac času na to, aby som sa do toho dostal a strieľal góly,“ citovala Larsena agentúra DPA.