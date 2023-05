Lašák o brankárskom poste: Jednotka nemusí byť daná

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia má deväť dní pred začiatkom MS v nominácii brankárske trio výlučne z Tipos extraligy. Slováci štartovali s tromi hráčmi z domácej súťaž na tomto poste naposledy na MS 1999 v Nórsku. Tréner brankárov Peter Kosa si myslí, že slovenská extraliga je pre nich dostatočne náročná. Jeho predchodca Ján Lašák pre TASR uviedol, že post jednotky nemusí byť pred šampionátom vopred daný.



Do Rigy s najväčšou pravdepodobnosťou pocestuje trio Stanislav Škorvánek z Michaloviec, Dominik Riečický z majstrovských Košíc a Samuel Hlavaj, ktorý sa po sezóne v Slovane Bratislava presťahuje v nasledujúcom ročníku do českej Plzne. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan avizoval, že plánuje osloviť aj Jaroslava Haláka, ktorého New York Rangers vypadol v prvom kole play off NHL. Tridsaťsedemročný brankár si však obliekol národný dres naposledy pred viac ako deviatimi rokmi na ZOH v Soči a šanca na jeho účasť je nízka.



Reprezentáciu pred začiatkom záverečného bloku prípravy opustili brankári Šimon Latkóczy a najskúsenejší z pätice Matej Tomek, ktorého meno sa v úvode oficiálnej časti prípravy skloňovalo s pozíciou tímovej jednotky. Dvadsaťpäťročnému brankárovi českého Litvínova však najskôr nevyšiel zápas s Českom (1:5), v ktorom inkasoval päť gólov z 28 striel. Pri prehre s Nemeckom (3:4 pp) chytal do 46. minúty a zo 17 striel prešli za jeho chrbát tri. "Komunikovali sme spoločne o situácii. Výkony sa nám nepozdávali, aby boli hodné našej pomyselnej jednotky. Rovnako aj on zhodnotil, že sa necítil dobre. Povedal, že výkony neboli adekvátne," uviedol Kosa.



Hlavaj odchytal v oficiálnej časti prípravy dva duely. Najskôr sa blysol čistým kontom pri víťazstve 2:0 nad Švajčiarskom, keď zlikvidoval všetkých 37 pokusov "Helvétov". Menej mu vyšiel druhý duel, ktorý odchytal proti Nemecku (3:4) a inkasoval štyrikrát z 29 striel. Škorvánek sa dostal do bránky iba raz, pri prehre s Českom (2:3 sn) zneškodnil 30 z 32 striel. Ďalší duel by mal odchytať podľa slov Kosu proti Rakúsku v záverečnom dvojzápase prípravy. Napriek tomu, že brankárske trio má odchytaných v národnom tíme iba deväť duelov, sa tréner brankárov o tento post nebojí: "Niekedy je lepšie mať mladšieho brankára s formou, ako staršieho bez formy a sebavedomia. My chceme, aby chalani boli sebavedomí, istí a tím im veril."



Najstarší z trojice nominovaných je Dominik Riečický z HC Košice, ktorý sa výraznou mierou pričinil o zisk deviateho titulu "oceliarov". V play off Tipos extraligy sa stal prvým brankárom s dvoma nulami vo finálovej sérii a získal ocenenie Zlatá korčuľa pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacej časti. V reprezentačnom drese odchytal tri stretnutia. "Je to skúsený brankár a aj keď bol v pozícii jednotky či dvojky, nijako ho to nezobralo a sústredil sa iba na svoju hru. Ukázal, že bol právom MVP play off, takže skúsenosť a momentálna forma ho predurčujú k tomu, aby si to miesto vypýtal," povedal Kosa na adresu Riečického, ktorý odohral ročník 2019/20 v drese vtedy ešte treťoligového Humenného.



Napriek tomu, že žiadny z trojice v kádri ešte neštartoval na veľkom podujatí, si Kosa myslí, že najvyššia slovenská súťaž je pre slovenských brankárov dostatočne náročná: "Naša extraliga je pre brankárov ťažká, obzvlášť pre slovenských. Je tam veľký tlak, situácie sú niekedy výnimočné. Verím, že naša obranná hra bude trochu predvídateľná pre brankára. Chceme, aby brankár mal prvú strelu, bol pokojný a podržal tím."



Zamotanú situáciu v boji o post tímovej jednotky vníma aj Ján Lašák, ktorý bol v realičnom tíme v pozícii trénera brankárov na uplynulých svetových šampionátoch, vrátane úspešných ZOH v Pekingu, na ktorých Slovensko získalo bronz. "V prvom rade to spôsobila situácia s KHL, že chalani nemôžu prísť. Na druhej strane idú traja brankári, ktorí mali dobré sezóny. Samo Hlavaj síce neodchytal veľa zápasov, ale vždy, keď chytal v reprezentácii, tak nás podržal. Ide z neho veľká istota a dobre vyzerá v bráne. Škorvánek s Riečickým predviedli top formu v play off," poznamenal Lašák v rozhovore pre TASR.



Podľa Lašáka však nie je nevyhnutné rozhodovať o poste jednotky vopred: "Nechám to na tréneroch, na druhej strane si však myslím, že nie je súrne, aby sme mali jednotku. Prečo nemôžeme mať dvoch chalanov, ktorí si pomáhajú? Pozrime sa do minulosti, na olympiáde chytali traja brankári, na MS v Košiciach tiež, rovnako aj vlani vo Fínsku či predtým v Rige. Stále sa udeje niečo, že chytajú všetci traja. Zranenia, výmeny, takže nič nové to pre nás nebude. Absolútne nemusí byť na papieri dané, kto je jednotka, môže sa nájsť po troch zápasoch."