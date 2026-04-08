Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
< sekcia Šport

LASK Linz uzavrel dlhodobé partnerstvo s Ajaxom Amsterdam

Futbalisti LASK-u Linz. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Linz 8. apríla (TASR) - Rakúsky futbalový klub LASK a holandský Ajax Amsterdam sa dohodli na dlhodobej spolupráci. Ajax je považovaný za jeden z najlepších klubov v oblasti výchovy hráčov v Európe a z odborných znalostí v oblasti tréningovej metodiky, rozvoja talentov a skautingu by mal v budúcnosti profitovať aj klub z Linzu.

„Úzka spolupráca s klubom, ktorý spája veľkú históriu so špičkovou expertízou v rozvoji hráčov a integrácii mladých talentov na najvyššej úrovni, je skvelou príležitosťou na náš ďalší rast,“ citovala agentúra APA stredajšie vyhlásenie generálneho riaditeľa LASK-u Siegmunda Grubera.

Jeho klub sa stane členom veľkej siete. Ajax má partnerské kluby v Mexiku (CF Pachuca, Club Leon), Španielsku (Real Oviedo), Taliansku (Como 1907) či Japonsku (Gamba Osaka).
