Lategan víťazom 4. etapy Dakaru medzi automobilmi, vedie aj celkovo
Medzi motocyklistami bol druhý deň za sebou najrýchlejší Španiel Tosha Schareina, ktorý sa vyšvihol aj na čelo celkovej klasifikácie po štyroch etapách.
Autor TASR,aktualizované
Al Ula 7. januára (TASR) - Juhoafričan Henk Lategan na Toyote sa stal víťazom štvrtej etapy Rely Dakar v kategórii automobilov. Triumfom v stredajšej etape sa zároveň dostal na čelo priebežného poradia, vedie so sedemminútovým náskokom pred Nasserom Al-Attiyahom z Kataru.
„Mali sme dva defekty, do včerajšieho večera sme ich mali deväť. Proste niečo neuveriteľné. Myslím si, že z pohľadu prvých troch dní ide o nejaký rekord. Nevedel som, či mám po tejto udalosti zatlačiť, respektíve ísť opatrnejšie. Teraz som všetko hodil za hlavu, išiel som a zariskoval som. Vyšlo nám to, mali sme síce dve drobné chyby v navigácii, ale podľa všetkého sa každý nejako stratil. Väčšinou som v tento deň smutný, pretože má môj najstarší syn narodeniny a ja nie som každý rok pri tomto jubileu, ale teraz prevládajú dobré dojmy,“ vyjadril sa Lategan pre oficiálnu webstránku podujatia.
Medzi motocyklistami bol druhý deň za sebou najrýchlejší Španiel Tosha Schareina, ktorý sa vyšvihol aj na čelo celkovej klasifikácie po štyroch etapách. Tesne za ním je Američan Ricky Brabec. „Nebolo to jednoduché. Dnešná misia bola otvorená od začiatku do konca, ale zvládli sme ju. Na 200. kilometri ma Ricky dobehol a spoločne sme išli až do cieľa. Čakal som niečo jednoduchšie z pohľadu navigácie. Po tejto maratónskej etape sa pokúsim oddýchnuť a dobre sa vyspať. Z pohľadu motorky vyzerá byť všetko v poriadku,“ povedal Schareina.
Rely Dakar - 4. etapa (Al Ula - Al Ula, 417 meraných km):
motocykle: 1. Tosha Schareina (Šp./Honda) 4:31:56 h, 2. Ricky Brabec (USA/Honda) +6 s, 3. Skyler Howes (USA/Honda) +10, 4. Ross Branch (Bot./Hero) +16, 5. Daniel Sanders (Austr./KTM) +2:37 min, 6. Ignacio Cornejo (Čile/Hero) +3:13
priebežné poradie (po 4 z 14 etáp):
1. Schareina 16:45:40 h, 2. Brabec +0 s, 3. Sanders +1:24 min, 4. Edgar Canet (Šp./KTM) +11:22, 5. Luciano Benavides (Arg./KTM) +13:09, 6. Branch +13:59
automobily:
1. Henk Lategan (JAR/Toyota) 4:47:08 h, 2. Nasser Al-Attiyah (Kat./Dacia) +7:03 min., 3. Marek Goczal (Poľ./Toyota) +14:15
priebežné poradie (po 4 z 14 etáp):
1. Lategan 16:29:15 h, 2. Al-Attiyah +3:55 min., 3. Mattias Ekström (Švéd./Ford) +13:00
