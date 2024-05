Látky získali Prezidentský pohár, Novodomec: Je to niečo nádherné

Poprad 8. mája (TASR) - Futbalisti TJ Družstevník Látky sú druhým víťazom súťaže amatérskych tímov pod názvom Prezidentský pohár. V stredajšom finále v Poprade zdolali OŠK Pribiš 3:2, oba kluby pôsobia v šiestej lige. Tréner víťazného mužstva František Novodomec pripísal výsledok kvalitnej príprave pred stretnutím. Podľa riaditeľa súťaží Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Miroslava Richtárika to bola oslava futbalu a Prezidentský pohár má svoj význam.



SFZ vytvoril tento projekt pred sezónou 2019/2020, ale pre koronavírus sa súťaž v tomto ročníku ukončila pred začiatkom štvrťfinále. Vlani sa konalo prvýkrát finále a zvíťazila MFK Bytča. Prezidentský pohár je súťaž pre víťazov najvyšších amatérskych súťaží, ktoré riadia oblastné futbalové zväzy. "Na jednej strane tretí, ale dokončený druhý. Prvý sa predčasne skončil pre pandémiu. Prišlo veľa ľudí a bolo to podobné ako minulý rok. Perfektná atmosféra, veľa gólov a presne takto by sme to chceli. Teším sa, že sa hralo na dobrom štadióne a aj hráči si to užili," uviedol Richtárik pre TASR.



Do tohto ročníka sa prihlásilo 29 klubov z možných 38. Víťaz získal odmenu 5000 eur a zdolaný finalista polovičnú sumu. Látky aj s Pribišom začali od úvodu aktívne a v prvom polčase dokázali oba tímy zaznamenať dva góly. Po prestávke síce kvalita opadla, ale mužstvá bojovali o zisk putovného pohára. Hrdinom bol útočník Mário Kurák, ktorý si v 67. minúte pripísal druhý presný zásah a bol víťazný. "Veľkým úspechom bolo dostať sa už do finále. Víťazstvo bolo "čerešničkou na torte". Celé mužstvo hralo veľmi dobre. Som útočník a je to mojou úlohou na ihrisku. Dnes sa mi podarilo streliť dva góly, v semifinále som dal tri. Je neskutočné prežiť to vo veku 40 rokov a vyhrať tento pohár," povedal Kurák, ktorý sa s deviatimi gólmi stal najlepším strelcom celej súťaže.



Aj kormidelník Novodomec po zápase neskrýval veľkú radosť: "Finále bolo náročné, pretože súper ukázal svoju kvalitu. Myslím si, že v prvom polčase bol lepší. Vedeli sme, že ak ho zvládneme, bude dobre. Rozhodla príprava, my sme poctivo trénovali a v druhom polčase sme boli na tom kondične aj herne lepšie. Je to niečo nádherné, čo sa nám podarilo dosiahnuť."



Pribiš síce vo finále prehral, ale kouč Ján Beňuš hodnotil pozitívne už postup do boja o trofej: "Bola to príjemná jazda od prvého kola až do finále. Dokázali sme zdolať štyroch súperov a teší nás, že sme sa dnes mohli predstaviť v Poprade. Sme radi, že SFZ niečo také vôbec organizuje a ako malá dedinka so 400 obyvateľmi sme si zahrali v peknom prostredí. Prišli nás podporiť ľudia, pre ktorých to bol určite zážitok. Niečo také sa už nemusí nikdy opakovať. Nepovedal by som, že vyhral lepší tím. Možno o niečo šťastnejší, pretože prvý polčas bol veľmi atraktívny. V druhom sme možno trocha odpadli, ale mali sme šance. Súper tie svoje však premenil a raduje sa z víťazstva."



Prezidentský pohár sa opäť hral vyraďovacím spôsobom na jeden zápas. V 1. kole až po semifinále mal výhodu domáceho prostredia tím, ktorý v skončenej sezóne nazbieral vyšší počet bodov, prípadne ak sa porovnávajú mužstvá zo súťaží s rozdielnym počtom účastníkov, tak výhodu domáceho prostredia má klub s vyšším koeficientom. "Zatiaľ sa nám osvedčil tento formát. Sú to amatérske mužstvá a hráči chodia do práce. Možno budeme do budúcna uvažovať, že by sa hralo aspoň semifinále na odvety. Zatiaľ to však nie je v pláne, všetkým to takto vyhovuje," skonštatoval Richtárik.