Lauko si v zápase s Maďarskom vykĺbil sánku

Herning 16. mája (TASR) - Český hokejový reprezentant Jakub Lauko si vo štvrtkovom zápase s Maďarskom v B-skupine MS v Herningu vykĺbil sánku. Obhajcov titulu trápia viaceré zranenia v tíme. Jáchym Kondelík je už so zlomenou rukou doma, Tomáš Kundrátek s poraneným ramenom vynechal druhý duel v sérii.



K Laukovmu zraneniu prišlo v 47. minúte hry, keď Adam Klapka v útočnom pásme postrčil zozadu Gábora Tornyaia. Maďarský obranca zasiahol lakťom Lauka do tváre. Ten v bolestiach zamieril na striedačku a do hry sa už nevrátil.



„Dostal som informáciu od doktora, že Kubo podstúpil CT vyšetrenie. Mal vykĺbenú sánku, ktorá sa mu vrátila naspäť. Nedošlo k zlomenine,“ povedal tréner Radim Rulík pre sport.cz. Zatiaľ nie je jasné, či 25-ročný útočník zasiahne do duelu s Kazachstanom.



„V piatok s ním budem hovoriť a dohodneme sa, či nastúpi proti Kazachstanu. Máme trinásť útočníkov, takže ho môžeme šetriť. Nech môže od nasledujúceho stretnutia opäť hrať. Najskôr bude mať ale masku na tvári, aby nedostal ďalší úder do toho miesta, “ dodal kormidelník obhajcov titulu.