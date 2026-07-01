< sekcia Šport
Lauzon predĺžil zmluvu s Vegas o šesť rokov
Dvadsaťdeväťročný Kanaďan prišiel do tímu vlani v lete a v uplynulom ročníku zaň odohral 68 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 13 bodov (1+12). V 12 dueloch play off nebodoval.
Autor TASR
Las Vegas 1. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Vegas Golden Knights predĺžil zmluvu s obrancom Jeremym Lauzonom o ďalších šesť rokov s platom štyri milióny dolárov za sezónu.
Dvadsaťdeväťročný Kanaďan prišiel do tímu vlani v lete a v uplynulom ročníku zaň odohral 68 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 13 bodov (1+12). V 12 dueloch play off nebodoval.
V minulosti hrával za Boston, Seattle a Nashville. V základnej časti nastúpil na 384 zápasov s bilanciou 58 bodov (15+43), v 34 stretnutiach play off zaznamenal jednu asistenciu.
Dvadsaťdeväťročný Kanaďan prišiel do tímu vlani v lete a v uplynulom ročníku zaň odohral 68 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 13 bodov (1+12). V 12 dueloch play off nebodoval.
V minulosti hrával za Boston, Seattle a Nashville. V základnej časti nastúpil na 384 zápasov s bilanciou 58 bodov (15+43), v 34 stretnutiach play off zaznamenal jednu asistenciu.