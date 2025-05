Laver Cup sa na budúci rok uskutoční v Londýne

Londýn 21. mája (TASR) - Tenisový Laver Cup sa vráti do Veľkej Británie. V poradí 9. ročník sa na budúci rok uskutoční v londýnskej O2 aréne, podujatie je na programe od 25. do 27. septembra.



Turnaj sa naposledy konal v britskej metropole v roku 2022, s hráčskou kariérou sa na ňom rozlúčil 20-násobný grandslamový šampión Roger Federer. Podujatie je inšpirované odkazom Roda Lavera, ktorý zvíťazil na všetkých štyroch grandslamových turnajoch v jednom kalendárnom roku a súťažia na ňom dva šesťčlenné tímy – Tím Európy a Tím sveta. Tento rok sa koná od 19. do 21. septembra v San Franciscu. Informácie priniesla agentúra AP.