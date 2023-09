Laver Cup: Tím sveta vedie po druhom dni nad Tímom Európy 6:2

Laver Cup vo Vancouveri:



Tím Európy - Tím sveta 2:10



Hubert Hurkacz - Frances Tiafoe 5:7, 3:6



Hubert Hurkacz, Gael Monfils - Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton 5:7, 4:6



Andrej Rubľov - Taylor Fritz 2:6, 6:7 (3)



Casper Ruud - Tommy Paul 7:6 (6), 6:2

Vancouver 24. septembra (TASR) - Tenistov Tímu sveta delí jeden víťazný zápas od úspešnej obhajoby triumfu na Laver Cupe. V sobotu večer a v nedeľu ráno uspeli vo Vancouveri v stretnutí proti Tímu Európy v troch zo štyroch duelov a zvýšili vedenie na 10:2 na body.Za víťazstvo v zápase počas druhého dňa sa na podujatí udelili dva body, v treťom a záverečnom dni to budú tri. Jediné dva body pre Európu zariadil Nór Casper Ruud, ktorý zdolal Američana Tommyho Paula 7:6 (6), 6:2 a znížil na 2:6.povedal po stretnutí Ruud podľa AFP.Lenže túžba aktuálnej svetovej deviatky sa nenaplnila a Tím svet uspel aj v nasledujúcich dvoch stretnutiach, vrátane štvorhry, v ktorej Felix Auger-Aliassime a Ben Shelton zdolali Huberta Hurkacza s Gaelom Monfilsom 7:5, 6:4. "Sme blízko, no Felix prízvukoval, že práca ešte nie je dokončená. Budeme aj naďalej robiť to, čo doteraz," vyhlásil po štvorhre kapitán Tímu sveta John McEnroe.