Lavia podpísal sedemročnú zmluvu s Chelsea

Londýn 18. augusta (TASR) – Belgický futbalista Romeo Lavia podpísal sedemročnú zmluvu s londýnskou Chelsea. Tá zaplatila za devätnásťročného hráča zo Southamptonu približne 58 miliónov libier.



Lavia odohral v predošlej sezóne 29 ligových zápasov a celkovo nastúpil za Southampton v 34 stretnutiach. Do tímu prišiel minulé leto z Manchestru City, kde nemal dostatok priestoru a za úradujúceho majstra neabsolvoval ani jeden duel. Podľa informácií agentúry AP uprednostnil ponuku od Chelsea pred Liverpoolom.



Devätnásťročný defenzívny stredopoliar začal kariéru v akadémii Anderlechtu Brusel, do mládežníckeho tímu City zamieril v lete 2020. Tento rok si odbil premiéru v národnom tíme, v marci nastúpil v závere prípravného zápasu na pôde Nemecka (3:2). Chelsea vstúpila do ligovej sezóny remízou 1:1 proti Liverpoolu, v nedeľu ju čaká derby na trávniku West Hamu United.