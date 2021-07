Lavillenie sa v kvalifikácii žŕdkarov trápil na základnej výške

Tokio 3+. júla (TASR) - Svetový rekordér v skoku o žrdi Armand Duplantis postúpil suverénne do finále olympijskej súťaže v Tokiu. Dvadsaťjedenročný Švéd prekonal latku vo výške 575 cm.



Problémy s postupom do bojov o medaily mal Francúz Renaud Lavillenie. Zlatý medailista z OH 2012 v Londýna a strieborný z Ria de Janeiro 2016 až na posledný pokus zvládol základnú výšku 550 cm. Pre pozitívny test na koronavírus do súťaže nenastúpil dvojnásobný majster sveta Američan Sam Kendricks. Informovala o tom agentúra AFP.