LaVine podstúpi operáciu pravej nohy, mimo hry bude niekoľko mesiacov

Chicago 4. februára (TASR) - Americký basketbalista Zach LaVine podstúpi operáciu pravej nohy, ktorá mu predčasne ukončí sezónu v NBA. Rozohrávač Chicaga Bulls by mal rehabilitovať približne štyri až šesť mesiacov.



"Urobil všetko, čo mohol, aby sa vrátil do hry skôr. Myslím, že sa rozhodol správne, podstúpiť zákrok, hoci to je pre neho teraz veľmi frustrujúce a ťažké," povedal tréner Billy Donovan pre agentúru AP.



Dvadsaťosemročný LaVine vynechal od 30. novembra do 3. januára 17 zápasov pre zápal v pravej nohe. Počas duelu na palubovke Toronta Raptors (19. januára, 116:110) si podvrtol pravý členok. Donovan uviedol, že členok je v poriadku, ale jeho noha nereagovala dobre na liečbu.



LaVine patrí medzi lídrov Chicaga, ktoré bojuje o účasť vo vyraďovacej časti. V tíme je od roku 2017 a v júli 2022 podpísal s tímom päťročné predĺženie kontraktu v hodnote približne 215 miliónov dolárov. V tejto sezóne mal v 25 zápasoch priemer 19,5 bodu a 5,1 doskoku na stretnutie.