Lavrinčík prestúpil z Ružomberka do Jablonca

Ružomberok 14. júna (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Lavrinčík prestúpil z MFK Ružomberok do FK Jablonec.



Ofenzívny stredopoliar, ktorý prišiel do centra dolného Liptova z AS Trenčín, pôsobil pod Čebraťom dve sezóny, v ktorých si pripísal 61 štartov v Niké lige a bol autor siedmich gólov. „Dva ružomberské roky mi dali veľmi veľa. Po športovej i ľudskej stránke. V klube som spoznal príjemných ľudí a takisto zažil pekné úspechy. Prvá sezóna nám priniesla víťazstvo v Slovenskom pohári a ďalej prišla na rad pohárová Európa, no v druhej nás zastihla aj spodná časť sínusoidy. No napokon všetko dobre dopadlo, boj o záchranu sa zvládol. Na ružomberskú kabínu budem určite veľmi dlho spomínať. Bola to super partia,“ uviedol 23-ročný futbalista, ktorý celkovo odohral v najvyššej slovenskej súťaži 121 zápasov. „Momentálne je predo mnou nová výzva. Verím, že je to správny krok a tiež možnosť ďalej sa posunúť.“