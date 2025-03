Lawson a Cunoda by si pred Veľkou cenou Japonska mali vymeniť tímy

Londýn 26. marca (TASR) - Podľa informácií BBC Sport sa pred Veľkou cenou Japonska seriálu majstrovstiev sveta formuly 1 uskutoční výmena jazdcov v rámci tímov Red Bull a Racing Bulls. Novozélanďan Liam Lawson sa presunie už po dvoch podujatiach do "juniorského" tímu, na uvoľnenú sedačku v Red Bulle sa podľa očakávania presunie Japonec Júki Cunoda. K rozhodnutiu prišlo na stretnutí šéfov tímov v Dubaji, formálne potvrdenie rošády by sa malo uskutočniť v priebehu týždňa.



Lawson nezažil ideálny začiatok svojej súťažnej sezóny s Red Bullom. V Austrálii nedokončil preteky, v Číne obsadil v oboch kvalifikáciách poslednú priečku a zostal mimo bodov. Cunoda naproti tomu získal tri body zo šprintu v rámci VC Číny a v kvalifikáciách sa pravidelne objavoval medzi najlepšou desiatkou. Japonský jazdec by sa tak po štyroch rokoch dočkal vysnívaného povýšenia do Red Bullu. V prípade výmeny Lawsona do Racing Bulls pôjde o jeden z najkratších angažmánov v modernej histórii F1.